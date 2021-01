ÖSTERREICH sprach mit der Angestellten über den Alltag am Brennpunkt in Wien-Favoriten.

Wenn Frau Angela Janzer morgens um 3.30 Uhr zu ihrem Arbeitsplatz, der Felber-Filiale beim Reumannplatz, fährt, muss sie ihr Mann begleiten. „Ich habe Angst alleine in die Arbeit zu fahren und abends beim Zusperren“, erzählt Janzer. Dann legt sie los.Ein Angriff im Sommer ist Janzer deutlich in Erinnerung. Der Grund: Sie hatte zwei Männer gebeten, ihre Cola-Becher wegzuräumen, die sie auf die Tische im Schanigarten gestellt hatten. Es war 17 Uhr und Frau Janzer wollte gerade den Außenbereich schließen. „Die Männer haben die vollen Becher nach mir geworfen und gerufen ‚Räum‘ das selber weg, du Hure‘. Einer hat mich in die Kniekehle getreten und zu Boden gestoßen.“Kein Einzelfall, wie Janzer erzählt. Ihre Erfahrungen und was Chefin Doris Felber dazu sagt, lesen Sie mit oe24plus. Jetzt gleich anmelden!