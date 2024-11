Heroindealer in Wiener Wohnung festgenommen

Über Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien wurde der Beschuldigte in eine Justizanstalt gebracht.

Wien. Ein mutmaßlicher Heroindealer, ein 29-jähriger aus Afghanistan stammender Mann, ist am Mittwoch in einer Wohnung im Bezirk Rudolfsheim-Fünfhaus in Wien festgenommen worden. Bei der Durchsuchung der Räumlichkeiten fanden die Ermittler des Landeskriminalamts, Außenstelle West, 241,2 Gramm Heroin und stellten 11.800 Euro sowie 170 US-Dollar sicher.

Über Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien wurde der Beschuldigte in eine Justizanstalt gebracht, berichtete die Polizei am Freitag.