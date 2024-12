Hier kann man auch nach Weihnachten noch Punschen

Nach den Christkindlmärkten folgen die Neujahrsmärkte: Silvester steht vor der Tür, da braucht es die traditionellen Glücksbringer für einen guten Rutsch. Aber auch auf Punsch muss man nicht verzichten.

Gleich nach Weihnachten starten in ganz Wien die Neujahrsmarktstände, konkret haben sie heuer vom 27. bis 31. Dezember geöffnet. An 183 verschiedenen Orten in Wien können nach altem Silvesterbrauch Glücksschweinderln, andere Glücksbringer, Silvesterartikel und Scherzartikel erworben werden.

In Wien sind „Glücksschweinderlverkaufsstände“ in der Wiener Marktordnung geregelt und sind somit Marktplätze. Für die Platzvergabe als auch deren Überwachung ist das Marktamt zuständig. Neben der jährlichen Platzvergabe kontrolliert das Marktamt wie gewohnt die Gewerbeordnung, die Preisauszeichnung sowie die Einhaltung der genehmigten Standgröße.

Glücksbringer für Silvester sind ab Freitag erhältlich. © MA 59 ×

"Den Brauch vom Silvester- oder Neujahrsglücksbringer gab es schon im alten Rom. Damals wurden Lampen, Münzen aber auch Süßigkeiten verschenkt. Heutzutage sind vor allem Glücksschweine, Rauchfangkehrer, Hufeisen und Fliegenpilze beliebt. Mit den Neujahrsmarktplätzen wird dieser alte Brauch durch das Marktamt unterstützt, ich kann garantieren: Glücksbringer für das Jahr 2025 gibt es jedenfalls genug“, betont Marktamtsdirektor Andreas Kutheil.

Fünf Silvestermärkte starten

Auch auf Punsch, Glühwein und Co. muss man in der Zeit zwischen Weihnachten und Silvester nicht verzichten, haben doch fünf Silvestermärkte in Wien ihre Pforten geöffnet:

Silvesterdorf auf dem Maria-Theresien-Platz

Wien 1, Maria-Theresien-Platz

27.12. bis 30.12., 11-19 Uhr; 31.12., 11-18 Uhr

Insgesamt 75 Stände davon 21 Gastro

Silvesterdorf Schloss Belvedere

Wien 3, Oberes Belvedere

27.12. bis 30.12., 11-19 Uhr; 31.12., 11-18 Uhr

Insgesamt 42 Stände davon 9 Gastro

Neujahrsmarkt Favoriten

Wien 10, Fußgängerzone Favoriten

27.12. bis 30.12., 09-20 Uhr; 31.12., 09-24 Uhr

Insgesamt 17 Stände davon 3 Gastro

Neujahrsmarkt Schloss Schönbrunn

Wien 13, Ehrenhof vor dem Schloss Schönbrunn

25.12. bis 06.01., 10-19 Uhr

Insgesamt 98 Stände davon 30 Gastro

Neujahrsmarkt FloridsdorfWien 21, Franz Jonas Platz27.12. bis 31.12., 08-22 UhrInsgesamt 11 Stände davon 3 Gastro