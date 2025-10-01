Hitze-Hotspot Simmeringer Hauptstraße wird entschärft

Die Simmeringer Hauptstraße verändert ihr Gesicht und wird zur grünen Lebensader. Statt grauem Asphalt dominieren künftig Bäume, Beete und Plätze zum Verweilen. Der Umbau beginnt im Frühjahr 2026 und soll die Lebensqualität im Bezirk spürbar erhöhen.

Die Simmeringer Hauptstraße wird grün. Wo der Asphalt bisher flimmerte, sollen künftig Platanen rauschen, Blumenbeete Farbe bringen und Trinkbrunnen für Abkühlung sorgen. Was heute noch ein Hitze-Hotspot ist, verwandelt sich im Frühjahr 2026 in eine klimafitte Wohlfühlmeile.

Der rund 700 Meter lange Abschnitt zwischen Litfaßstraße und Zippererstraße steht im Mittelpunkt des umfassenden Umbaus. Geplant sind 52 neue Bäume, 25 Hochstammsträucher und rund 3.500 Quadratmeter Grünflächen. Insgesamt werden etwa 5.500 Quadratmeter Asphalt entfernt. Helle Pflastersteine sollen die Hitzeabstrahlung verringern, ein Bewässerungssystem sichert die Pflege der neuen Pflanzen. Bereits 2024 wurde beim sogenannten Entrée ein Vorgeschmack auf das große Projekt geliefert. Vier neue Platanen, Beete, Sitzbänke und ein Trinkhydrant zeigen, wie sich Asphalt in Aufenthaltsqualität verwandeln lässt.

Abschnitt zwischen Litfaßstraße und Zippererstraße: Über 50 neue Bäume und 3.500 m² Grünflächen geplant.

Wunsch der Bürgerinnen und Bürger

Die Stadt Wien handelt nach klaren Wünschen der Bevölkerung. In einer Befragung sprachen sich 84 Prozent der 1.167 Teilnehmenden für mehr Grün und mehr Platz zum Zufußgehen und Verweilen aus. "Die Simmeringer Hauptstraße ist in diesem Abschnitt stark versiegelt und ein echter Hitze-Hotspot. Die Neugestaltung bietet große Chancen für mehr Begrünung und Kühlung. Diese Chancen wollen wir nutzen", sagte Planungsstadträtin Ulli Sima (SPÖ). "Die hohe Beteiligung bei der Befragung hat uns in unserer Arbeit bestärkt", so Bezirksvorsteher Thomas Steinhart (SPÖ). Der Umbau bringt nicht nur Schatten, sondern auch mehr Platz zum Gehen, sichere Übergänge, rund 30 neue Sitzgelegenheiten und eine Gestaltung, die Orientierung schafft.

Am 1. Oktober können sich Anrainerinnen und Anrainer im Festsaal der Bezirksvorstehung am Enkplatz ein Bild von den Plänen machen. Die Ausstellung ist von 17 bis 19 Uhr geöffnet. "Auch die Rückmeldungen bei der Ausstellung werden aufgenommen und geprüft", informiert Steinhart. Mit dem Baustart im Frühjahr 2026 beginnt ein neues Kapitel für Simmering. Die graue Meile wird zur grünen Bühne.