Hofreitschule mit eigenem Landtmann-Guglhupf

Zum 460. Jubiläum der Lippizaner gibt es eine Special-Edition des berühmten Gebäcks des Café Landtmann. Die Pferde selber werden zum Karotten-Frühstück geladen.

Zwei Institutionen, die Wiener Stadtgeschichte schrieben, machen gemeinsame Sache: Die Spanische Hofreitschule und das Café Landtmann bündeln ihre Strahlkraft für eine Kooperation, die Kultur und Kulinarik miteinander verbindet.

Zum Auftakt der Zusammenarbeit präsentiert das Café Landtmann seinen legendären Guglhupf in Verpackung einer limitierten Edition – gewidmet der 460-jährigen Geschichte der Spanischen Hofreitschule. Zur Präsentation in der Spanischen Hofreitschule kamen Bürgermeister Michael Ludwig, Dompfarrer Toni Faber, Julius Meinl-Geschäftsführerin Christina Meinl sowie Gastgeber Alfred Hudler und Berndt Querfeld, die gemeinsam den Guglhupf anschnitten.

„Wenn sich zwei unserer geschichtsträchtigsten Institutionen zusammentun, schlägt das Wiener Herz höher. Das Landtmann und die Spanische Hofreitschule sind eng mit Wien verbunden und zwei wichtige Aushängeschilder unserer Stadt. Die Kooperation der Beiden kann nur Gutes für Wien bedeuten. Für die Wirtschaft, den Tourismus und vor allem die Menschen in unserer Stadt und alle, die uns besuchen“, sagt der Wiener Bürgermeister Michael Ludwig.

Ein besonders charmanter Aspekt dieser Kooperation ist das sogenannte „Karottenfrühstück“. „Denn wenn das Frühstück im Kaffeehaus Tradition hat, dann darf es auch für unsere vierbeinigen Wiener Originale nicht fehlen“, so Cafetier Berndt Querfeld. Einmal im Monat lädt das Café Landtmann die Lipizzaner der Spanischen Hofreitschule zu einem frischen Karottenfrühstück ein. Eine schöne Geste mit Wiener Schmäh und einem Augenzwinkern – und ein schönes Beispiel dafür, wie sich Genuss und Kultur auf ganz besondere Weise verbinden lassen.

„Die Zusammenarbeit mit der Spanischen Hofreitschule ist ein wunderbares Beispiel dafür, wie sich Wiener Traditionen gegenseitig bereichern können. Der Guglhupf als Symbol der Kaffeehauskultur trifft auf jahrhundertealte Reitkunst – das Ergebnis ist eine charmante Hommage an das, was Wien so besonders macht“, zeigt sich Berndt Querfeld, Geschäftsführer des Café Landtmann, stolz auf die Zusammenarbeit.

„Unsere Institution steht für Präzision, Eleganz und jahrhundertelange Tradition auf höchstem Niveau – Werte, die wir auch im Café Landtmann wiederfinden. Diese Kooperation zeigt, dass Kultur nicht nur im Sattel, sondern auch auf dem Teller erlebbar wird. Der Guglhupf verbindet Genuss mit Geschichte – ganz im Sinne der Wiener Lebensart“, sagt Alfred Hudler, Geschäftsführer der Spanischen Hofreitschule Lipizzanergestüt Piber.