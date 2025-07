Im Streit niedergestochen: Jugendlicher (20) schwer verletzt

Zu gleich zwei schlagkräftigen Auseinandersetzungen ist es am Freitag in den frühen und den späten Abendstunden in Wiener Parks gekommen.

In Wien-Meidling im Steinbauerpark gerieten junge Männer aneinander. Die Auseinandersetzung endete, als ein derzeit unbekannter Mann einen 20-Jährigen mit einem Messer verletzt hat, wie die Polizei am Samstag mitteilte.

Streit und Handgemenge

Laut ersten Erhebungen war das Opfer mit zwei gleichaltrigen Freunden in dem Park, als es zu einem lautstarken Streit und einem Handgemenge mit anderen jungen Männern gekommen ist. Der Grund für die Konfrontation ist laut Polizei bisher nicht bekannt. Die Beteiligten gaben gegenüber der alarmierten Polizei an, dass der Vorfall schon länger zurückgelegen sei. Ob der schwer verletzte 20-Jährige aber wirklich mehr als eine Stunde ohne Hilfe gewartet hat, bevor Einsatzkräfte gerufen wurden, ist noch Teil der Ermittlungen. Er wurde durch die Berufsrettung Wien notfallmedizinisch vor Ort erstversorgt und danach in ein Krankenhaus gebracht.

Die bisher unbekannten Täter waren am Samstag noch flüchtig. Eine Fahndung im Nahbereich verlief negativ. Das Landeskriminalamt Wien, Außenstelle Süd, hat die Ermittlungen übernommen.

Weitere Konfrontation in Favoriten

Gegen 23.00 Uhr gab es in Wien-Favoriten für die Polizei in einem Park im Bereich des Sonnwendviertels einen Einsatz. Zwischen einem 38-Jährigen und einem anderen bisher unbekannten Mann soll es zu Meinungsverschiedenheiten gekommen sein. Der 38-Jährige wurde während des Streits mit einem spitzen Gegenstand verletzt. Ein ebenfalls anwesender 25-jähriger Bekannter des Opfers soll zwar Zeuge der Tat gewesen sein, er habe aber nicht verstanden, worüber die Männer gestritten haben. Der Verdächtige flüchtete in unbekannte Richtung. Der Verletzte wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. Die Ermittlungen laufen.