Immer mehr Männer: Ukrainer-Auffangzentrum ist überlastet
09.10.25, 10:11
Das Ankunftszentrum und Notquartier Schlossberg in Wien-Hietzing - mittlerweile das einzige seiner Art für Ukraine-Flüchtlinge - ist vollends ausgelastet.

Aktuell erreicht es täglich seine Kapazitätsgrenze von 232 Plätzen, berichtete der ORF am Donnerstag. Seit die Ukraine das Ausreiseverbot für Männer zwischen 18 und 22 Jahren im Sommer aufgehoben hat, kämen vermehrt junge Männer mit ihren Partnerinnen oder Familien nach Wien, sagte Martina Plohovits vom Fonds Soziales Wien.

"Fühlen uns alleine"

Obwohl die meisten Menschen von Wien aus weiterziehen oder in österreichweit verteilte Grundversorgungseinkünfte gehen, sei das von der Volkshilfe betriebene Zentrum seit über einem Monat vollkommen ausgelastet.

Alle Zentren in den Bundesländern seien mittlerweile geschlossen worden, so Plohovits. "Wir fühlen uns da tatsächlich ein bisschen alleine und appellieren immer wieder an die Bundesländer und an den Bund. Hat bis jetzt nicht viel geholfen."

