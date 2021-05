Impfansturm im Neunerhaus

Riesenschlange vor dem Gesundheitszentrum Neunerhaus am Impf-Tag.

Margareten. Am Donnerstag und Freitag wurden im Gesundheitszentrum des Neunerhauses in der Margaretenstraße WienerInnen geimpft, die wohnungs- oder obdachlos sind und keine Krankenversicherung haben.

Insgesamt sind davon in Wien rund 7.300 Personen betroffen – und die hohe Bereitschaft, sich impfen zu lassen, überraschte ex­trem positiv. Denn am Freitag bildete sich eine lange Menschenschlange vor der Impfstelle, in der ohne Voranmeldung der Impfstoff von Johnson & Johnson verabreicht wurde. Impf-Tage für Menschen ohne Krankenversicherung soll es bald weitere geben.