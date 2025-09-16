Mit “Wurst Case Scenario” schickt Cayo Coco - Wiens ikonischste Rooftop Bar im The Hoxton Vienna - den Sommer in die Verlängerung und macht die Donnerstage vier Wochen lang extra spicy.

Über den Dächern Wiens wird der Herbst zum Hochsommer. Die Speisekammer, Wiens würzigster Würstelstand, bringt ihr legendäres Streetfood vier Wochen lang ins Cayo Coco und macht jeden Donnerstag zum Pflichttermin für Würstelfans mit Fernweh. Kulinarischer Urlaub trifft auf karibische Klangkulisse.

"Wurst Case Scenario" nennt sich das Genuss-Spektakel auf einer der wohl heißesten Rooftop Bars der Stadt im The Hoxton Vienna . Serviert werden Buena Vista Dogs, melty Cuban Cheeseburger, knusprige Corn Ribs und spicy Fries.

© Fabian Krempus

Während unten die Stadt runterkühlt, heizt oben Menal Batti aka Ehrenschwesta ein. Die schwedische DJ mit kurdischen Wurzeln programmiert für “Wurst Case Scenario” ein Line-up, das die neue Donnerstags-Serie in Cayo Coco zum Ritual macht. Speisekammer grillt, brät und baut immer donnerstags von 18. September bis 9. Oktober ihre Spezialitäten.