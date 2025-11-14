Kein Tiefstwert: Zahl der Verkehrstoten zum Vorjahr zurückgegangen

Die Zahl der im Verkehr verunglückten Personen ist in Wien im Vergleich zum Vorjahr zurückgegangen. Seit 1995 haben sich die tödlichen Verkehrsunfälle gar um 64 Prozent verringert.

Darüber informiert der VCÖ anlässlich des Weltgedenktags für Straßenverkehrsopfer am Sonntag. Dieser findet seit 1995 statt, weshalb die Zahlen von damals und heute verglichen werden.

Mitte der 90er waren es noch 55 Verstorbene im Straßenverkehr, im bisherigen 2025 sind es nur mehr derer 13. Damit sind es um sechs Prozent weniger als im Vergleichszeitraum 2024. Im Vorjahr waren es wiederum 64 Prozent weniger als 1995.

Tiefstwert 2025 bereits überschritten

Allerdings handelt es sich dabei um keinen Tiefstwert. Dieser wurde einerseits natürlich im Covid-Jahr 2020, aber auch 2019 und 2023 mit zwölf Toten erreicht.

In den letzten 30 Jahren kamen unter anderem Alkohol-Limit von 0,8 auf 0,5 Promille, Mehrphasenführerschein, Tempo 30 statt 50 und mehr Sicherheit für Fußgänger und Radfahrer hinzu. Apropos: Auf baulich getrennten Radwegen gab es 2024 keinen einzigen tödlichen Radunfall.

Zahl der Verkehrstoten in Wien seit 1995:

Bis 13.11.2025: 13 Verkehrstote

2024: 20 Verkehrstote

2023: 12 Verkehrstote

2022: 18 Verkehrstote

2021: 16 Verkehrstote

2020: 12 Verkehrstote

2019: 12 Verkehrstote

2018: 18 Verkehrstote

2017: 20 Verkehrstote

2016: 19 Verkehrstote

2015: 13 Verkehrstote

2014: 21 Verkehrstote

2013: 17 Verkehrstote

2012: 24 Verkehrstote

2011: 22 Verkehrstote

2010: 29 Verkehrstote

2009: 32 Verkehrstote

2008: 27 Verkehrstote

2007: 35 Verkehrstote

2006: 33 Verkehrstote

2005: 34 Verkehrstote

2004: 43 Verkehrstote

2003: 45 Verkehrstote

2002: 45 Verkehrstote

2001: 41 Verkehrstote

2000: 34 Verkehrstote

1999: 60 Verkehrstote

1998: 39 Verkehrstote

1997: 56 Verkehrstote

1996: 38 Verkehrstote

1995: 55 Verkehrstote

Quelle: BMI, Statistik Austria, VCÖ