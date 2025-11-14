Alles zu oe24VIP
Kein Tiefstwert: Zahl der Verkehrstoten zum Vorjahr zurückgegangen
© APA/MAX SLOVENCIK

In Wien

Kein Tiefstwert: Zahl der Verkehrstoten zum Vorjahr zurückgegangen

14.11.25, 13:03
Teilen

Die Zahl der im Verkehr verunglückten Personen ist in Wien im Vergleich zum Vorjahr zurückgegangen. Seit 1995 haben sich die tödlichen Verkehrsunfälle gar um 64 Prozent verringert.

Darüber informiert der VCÖ anlässlich des Weltgedenktags für Straßenverkehrsopfer am Sonntag. Dieser findet seit 1995 statt, weshalb die Zahlen von damals und heute verglichen werden.

Mitte der 90er waren es noch 55 Verstorbene im Straßenverkehr, im bisherigen 2025 sind es nur mehr derer 13. Damit sind es um sechs Prozent weniger als im Vergleichszeitraum 2024. Im Vorjahr waren es wiederum 64 Prozent weniger als 1995.

Tiefstwert 2025 bereits überschritten

Allerdings handelt es sich dabei um keinen Tiefstwert. Dieser wurde einerseits natürlich im Covid-Jahr 2020, aber auch 2019 und 2023 mit zwölf Toten erreicht.

In den letzten 30 Jahren kamen unter anderem Alkohol-Limit von 0,8 auf 0,5 Promille, Mehrphasenführerschein, Tempo 30 statt 50 und mehr Sicherheit für Fußgänger und Radfahrer hinzu. Apropos: Auf baulich getrennten Radwegen gab es 2024 keinen einzigen tödlichen Radunfall.

Zahl der Verkehrstoten in Wien seit 1995:

  • Bis 13.11.2025: 13 Verkehrstote
  • 2024: 20 Verkehrstote
  • 2023: 12 Verkehrstote
  • 2022: 18 Verkehrstote
  • 2021: 16 Verkehrstote
  • 2020: 12 Verkehrstote
  • 2019: 12 Verkehrstote
  • 2018: 18 Verkehrstote
  • 2017: 20 Verkehrstote
  • 2016: 19 Verkehrstote
  • 2015: 13 Verkehrstote
  • 2014: 21 Verkehrstote
  • 2013: 17 Verkehrstote
  • 2012: 24 Verkehrstote
  • 2011: 22 Verkehrstote
  • 2010: 29 Verkehrstote
  • 2009: 32 Verkehrstote
  • 2008: 27 Verkehrstote
  • 2007: 35 Verkehrstote
  • 2006: 33 Verkehrstote
  • 2005: 34 Verkehrstote
  • 2004: 43 Verkehrstote
  • 2003: 45 Verkehrstote
  • 2002: 45 Verkehrstote
  • 2001: 41 Verkehrstote
  • 2000: 34 Verkehrstote
  • 1999: 60 Verkehrstote
  • 1998: 39 Verkehrstote
  • 1997: 56 Verkehrstote
  • 1996: 38 Verkehrstote
  • 1995: 55 Verkehrstote

Quelle: BMI, Statistik Austria, VCÖ

