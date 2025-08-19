Alles zu oe24VIP
Kirtag legt Verkehr in Neustift fünf Tage lahm
Kirtag legt Verkehr in Neustift fünf Tage lahm

19.08.25, 10:50
In Wien regiert wieder die Tracht: Der Neustifter Kirtag lädt zum Feiern ein. Ab Donnerstag steigt das größte Brauchtumsfest der Stadt, das nicht nur Herz und Gaumen, sondern auch die Nerven der Autofahrer beansprucht. 

Wenn Blasmusik den Takt vorgibt und Trachten die Straßen erobern, dann ist Kirtag in Neustift. Von Donnerstag bis Sonntag verwandelt sich das Viertel in Döbling in ein Zentrum der Tradition. Unter dem Motto "Rein in die Tracht" laden die Neustifter Weinbauern zum bunten Spektakel ein. Über 100.000 Dirndl- und Lederhosen-Fans  werden erwartet.

Mit dem Festbeginn tritt eine großräumige Straßensperre in Kraft. Laut ARBÖ ist die Durchfahrt durch Neustift am Walde von Donnerstag, 21. August, 6 Uhr, bis Montag, 25. August, 5 Uhr, nicht möglich. Stadtauswärts erfolgt die Umleitung über Agnesstraße, Mitterwurzergasse und Salmannsdorfer Straße. Stadteinwärts wird der Verkehr über Höhenstraße und Neuwaldegg geführt. Die Autobuslinie 35A fährt in diesem Zeitraum nur bis zur Agnesgasse, wird aber verstärkt. Besucherinnen und Besucher erreichen das Festgelände auch mit der Straßenbahnlinie 41 bis Pötzleinsdorf und anschließend mit der Buslinie 41A bis zum Neustifter Friedhof. Der Weg von dort zum Festgelände beträgt etwa fünf bis zehn Gehminuten.

Das Programm beginnt am Donnerstag um 17:30 Uhr und endet am Sonntag um 22:00 Uhr. Die Kombination aus Musik, Kulinarik und Wiener Heurigenkultur macht den Neustifter Kirtag zu einem beliebten Fixpunkt im Veranstaltungskalender der Stadt.

