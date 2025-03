Koffer-Leiche in Favoriten: War es die Mafia?

Die Leiche wurde mitten am Tag auf der Straße entdeckt.

Die Ermittlungen rund um die männliche Leiche, die in einem Koffer neben einer Mülltonne abgestellt wurde, laufen auf Hochtouren. Die Verletzungen des noch Unbekannten deuten eindeutig auf ein Gewaltverbrechen hin. Laut Polizeisprecher David Pawlik werden derzeit die Fingerabdrücke des Mannes mit Datenbanken aus Österreich und dem Ausland abgeglichen. Eine DNA-Analyse ist noch ausständig.

Die Leiche soll Knochenbrüche aufweisen. Ob diese postmortem dadurch verursacht wurden, dass der eher kleinere Mann gewaltsam in den Koffer gepresst wurde, oder ob diese schon vor seinem Tod ihm zugefügt wurden, ist bisher unklar.

Der große Koffer samt Leiche stand, wie bereits mehrfach von oe24 berichtet, neben einem Abfallcontainer vor einem Wohnhaus in der Quellenstraße in Favoriten, mitten am Tag! Gegen 15 Uhr soll ein Anrainer auf das Gepäckstück aufmerksam geworden sein, aus dem sogar die Beine geragt haben soll. Zuvor muss der Koffer dort abgestellt worden sein. Wahrscheinlich wurde der Tote im Auto zu der Fundstelle gebracht und abgeladen.

Opfer eines Clan-Krieges?

Schon bald sprach sich der Leichenfund in der Nachbarschaft herum. Doch wer sollte ein Mordopfer am helllichten Tag mitten im öffentlichen Raum entsorgen? Verstecken wollten der oder die Mörder ihr Verbrechen damit gewiss nicht!

Im Gegenteil: Soll diese Leiche, die mitten in Favoriten abgestellt wurde, sogar eine Warnung sein? Vieles spricht dafür, dass das Verbrechen sich im Mafia-Milieu abgespielt haben könnte. Wien gilt als Drehscheibe der Drogenmafia, ein Clankrieg ist damit nicht ausgeschlossen.

Ging ein Deal schief, hatte der Mann zu Lebzeiten jemanden verraten oder sich nicht an die "korrupten" Regeln gehalten? Oder war er ein Opfer eines Clankrieges, der nun offen ausgefochten wird. indem die Leiche auf der Straße entsorgt wird. Wenn die Identität des Mannes endlich feststeht - wie zu hoffen ist in den nächsten Tagen- werden schon bald weitere Details zu dem brutalen Verbrechen ans Licht kommen.