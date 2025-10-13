Kostenlose Grippeimpfung: Hier wird sie angeboten

Auch in diesem Jahr bietet die Österreichische Gesundheitskasse (ÖGK) die kostenlose Influenza-Impfung in Wien an. Neben zwei städtischen Impfzentren kann das Angebot auch in den Bezirksvorstehungen genutzt werden.

In der Bundeshauptstadt stehen rund 250.000 Impfdosen zur Verfügung, bereitgestellt von Bund, der Stadt Wien und der ÖGK.

Die Impfung ist wie gewohnt kostenlos und kann im Impfzentrum TownTown (1030, Thomas-Klestil-Platz 8/2) und im Impfzentrum Schrödingerplatz (1220, Schrödingerplatz 1) in Anspruch genommen werden - Anmeldung ab 15. Oktober. Aber auch in allen Bezirksvorstehungen ist die Impfung möglich und das ohne Terminbuchung.

"Ich bin froh, dass wir der Wiener Bevölkerung weiterhin ein kostenloses Angebot liefern können, um sich gegen Influenza impfen zu lassen. Durch die Ausweitung auf ein zweites Impfzentrum können wir der hohen Nachfrage gerecht werden", so Gesundheitsstadtrat Peter Hacker.

Kombi-Impfung mit Covid-19 möglich

Mitzubringen ist natürlich die E-Card, ein Impfpass (wenn vorhanden), ein Lichtbildausweis und der ausgefüllte Aufklärungsbogen, der bei der Anmeldung heruntergeladen oder vor Ort ausgefüllt werden kann.

Die verwendeten Impfstoffe gegen die Influenza richten sich je nach Alter:

Fluenz (Nasenspray): Für Kinder und Jugendliche ab dem 2. Geburtstag

Influvac Tri: Ab dem vollendeten 6. Lebensmonat und für Erwachsene

Fluad: Ab dem 60. Geburtstag

Einer Reihe von Personengruppen wird eine Impfung von der Stadt Wien empfohlen, darunter Menschen über 60, Stillenden und Personen rund um Neugeborene oder Reisenden - die volle Liste ist online bei der Anmeldung abrufbar. Ebenfalls erneut mit dabei ist die Kombi-Impfung gegen Covid-19, wenn erwünscht.