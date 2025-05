Kult-Event "Puppenhouse" ist zurück am Vienna City Beach Club

Die DJ-Ladys sind bereit für das Comeback des coolsten Clubs am Kaisermühlendamm - und das Wetter spielt mit

Die Wetterprognose lässt Gutes erhoffen, wenn am Samstag der Vienna City Beach Club am Kaisermühlendamm wieder zu Party-Hotspot wird. Es soll sonnig werden und um die 20 Grad haben, was die besten Voraussetzungen für heiße Beats und coole Drinks sind.

Vienna City Beach Club © VCBC ×

Für ersteres sorgt vor allem Juliabels "Puppenhouse powered by Cupra". Im All-Female-Lineup sorgen am Samstag, den 24. Mai, neben der Initiatorin auch Chiara Valentina und Bella für beste Stimmung am Dancefloor.

Puppenhouse © VCBC ×

Die weiteren "Puppenhouse"-Termine für diesen Sommer sind am 14. Juni, 26. Juli und 16. August.