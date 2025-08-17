Kunst, Konzerte und Partys: Freiluft-Sommer geht ins Finale

Von Kunstaktionen über Benefizkonzerte bis zu legendären Closing Partys – das "Freiluft" im Augarten verabschiedet sich mit einem vielfältigen August-Programm.

Wien feiert den Sommerausklang mit einem finalen Feuerwerk der Sinne. Im Augarten verwandelt das "Freiluft" heiße Augusttage in ein Festival der Gefühle. Jeder Moment zählt jetzt doppelt, wenn Musik, Kunst und Gemeinschaft den Takt vorgeben.

Stille Beats und große Gefühle

Noch bis zum 31. August lädt das Sommer-Pop-up im Augarten zum Genießen, Tanzen und Staunen ein. Das Programm vereint kreative Energie, pulsierende Beats und sommerliche Leichtigkeit. "Der August im ‚Freiluft‘ ist ein Fest für alle Sinne, von inspirierenden Kunstmomenten bis zu durchtanzten Nächten unter freiem Himmel“, sagt Initiator Paul Rittenauer. Er freut sich, die Saison gemeinsam mit den Gästen fulminant zu beenden.

Den Auftakt zum großen Finale macht die "Silent Disco presented by Hitradio Ö3“ am 23. August. Ab 16 Uhr wählen die Gäste zwischen drei Musikkanälen, die sie über leuchtende Kopfhörer empfangen, und tanzen gemeinsam unter freiem Himmel. Wenige Tage später folgt ein weiterer Höhepunkt, wenn Stargeiger Yuri Revich am 28. August seinen Geburtstag mit einem Benefizkonzert zugunsten von UNICEF Dreamland feiert. Junge musikalische Talente eröffnen den Abend im Atelier, danach sorgt ein DJ für ausgelassene Stimmung.

Zwei Partys zum großen Finale

Das letzte Augustwochenende bringt gleich zwei große Abschlusspartys. Am 29. August verwandelt die ARThur Closing Party mit dem DJ-Kollektiv Y-N, Live Painting und einer Indoor-Afterparty den Augarten in eine kreative Klangzone. Am 30. August liefert die "Freiluft" Closing Party mit Aura x Ding den letzten Höhepunkt. Ab 15 Uhr übernehmen DJs das Kommando im Park, bevor das Atelier zur Tanzfläche wird.

Wiederkehrende Formate

Neben den Hauptveranstaltungen sorgen auch beliebte Formate wie das Hunde-Afterwork und die Pawfect Sundays für entspannte Begegnungen. Der nächste Termin für Hundefreundinnen und Hundefreunde ist der 24. August. Bewegungshungrige finden mittwochs und donnerstags bei Pilates unter freiem Himmel Erholung, bei Schlechtwetter im Atelier. Geöffnet ist "Freiluft" dienstags bis donnerstags ab 15 Uhr sowie freitags bis sonntags ab 12 Uhr, jeweils bis 22 Uhr. Der Sommer im Augarten neigt sich dem Ende zu, doch die letzten Tage haben noch viel zu bieten.