Lauter Knall, dann überschlägt sich Auto mit drei Teenies

In der Nacht auf Dienstag ist es in der Wiener Johann-Kutschera-Gasse zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen.

Ein 19-Jähriger war gemeinsam mit zwei Freunden im Alter von 17 und 18 Jahren in Richtung Maria-Tusch-Straße unterwegs, als laut Polizei plötzlich starke Vibrationen am Lenkrad auftraten.

Kurz darauf habe der Fahrer einen „lauten Knall“ gehört. Der Wagen geriet nach rechts, prallte gegen eine Betonleinwand und überschlug sich. Das Auto blieb schließlich auf dem Dach liegen.

© LPD Wien

Trotz des heftigen Aufpralls konnten alle drei Insassen den Pkw selbstständig verlassen und die Polizei verständigen. Die Berufsrettung Wien versorgte die Jugendlichen noch an der Unfallstelle und brachte sie mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus.

Ein Alkotest beim 19-jährigen Lenker verlief negativ. Die Ermittlungen zur Unfallursache laufen.