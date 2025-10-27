Lehrlingsoffensive: ÖBB sucht über 300 neue Mitarbeiter

Wie die ÖBB bekannt gibt, stellt sie im Jahr 2026 310 neue Lehrlinge ein und der Bewerbungsprozess dafür hat bereits begonnen. Abgedeckt ist eine weite Spanne an möglichen Jobs.

In ganz Österreich sind es 760 neue Lehrstellen in 26 Lehrberufen, alleine 310 davon in Wien. Am häufigsten gesucht werden, neben kaufmännischen Berufen, aber natürlich wieder Personen bei Bahnreise- und Mobilitätsservice und Techniker in den Bereichen Gleisbau, Maschinenbau und Metall.

Wobei Techniker hier nicht ganz korrekt ist, denn die ÖBB fordert explizit junge Frauen auf, sich zu bewerben. Die weibliche Nachfrage nach solchen Jobs steigt und die ÖBB möchte ihre Anzahl daher auch erhöhen.

ÖBB-Infrastruktur Vorständin Silvia Angelo © Lukas Leonte

Matura und Lehre

Also positive Argumente nennt das Unternehmen eine "Top-Ausbildung mit Jobgarantie", eine gute Bezahlung, Weiterbildungs- und Aufstiegschancen, ein "digitales Endgerät" sowie gratis Fahrt bei der ÖBB. Darüber hinaus kann eine Matura während der Lehre abgeschlossen werden.

Der Bewerbungsprozess läuft bereits, der Start der Lehre ist für September 2026 angesetzt. Das Jahr 2025 nennt die ÖBB ein Rekordjahr bei Lehrlingsaufnahmen.