Die Wiener Feuerwehr entdeckte im Keller eines Mehrparteienhauses eine leblose Person.

Am Montag um 11:30 Uhr kam es in einem Keller eines Mehrparteienhauses in Wien-Brigittenau zu einem Brand. Im Zuge der Löscharbeiten durch die Wiener Berufsfeuerwehr wurde eine leblose Person wahrgenommen. Hinsichtlich der Identität der verstorbenen Person sowie der Brandursache ermittelt das Landeskriminalamt Wien – Gruppe Brand.