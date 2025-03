Leiche in Wiener Wohnung wegen Räucherstäbchen

Ein Brand in Wien-Ottakring fordert ein Todesopfer.

Wien. Vermutlich sind Räucherstäbchen die Ursache eines tödlichen Brandes in einer Wohnung in Wien-Ottakring gewesen, der am Mittwochnachmittag ausgebrochen war. Laut Polizeisprecher Markus Dittrich kam ein 52-jähriger Bewohner dabei ums Leben. Das Feuer entstand gegen 15.15 Uhr in einem Appartement in der Abelegasse. Die Berufsfeuerwehr Wien bekämpfte die Flammen und barg den Mann aus der Wohnung. Reanimationsversuche der Berufsrettung blieben ohne Erfolg.

Der 52-Jährige ist vermutlich einer Rauchgasvergiftung erlegen. Die Brandgruppe des Landeskriminalamtes stellte fest, dass das Feuer im Bereich des Wohn- und Schlafzimmers ausgebrochen sein dürfte. Ursache waren nachglühende Teilchen, die von Räucherstäbchen stammen dürften. Fremdverschulden wurde ausgeschlossen.

Nach dem Öffnen der Eingangstür durch die Feuerwehr war die Wohnung jedenfalls massiv verraucht vorgefunden worden. Daraufhin wurde sofort ein sogenannter Rauchvorhang im Türstock gesetzt, eine Löschleitung über den Innenhof aufgezogen und ein Löschangriff unter Atemschutz durchgeführt. Zeitgleich wurde das restliche Stiegenhaus kontrolliert und der massive Qualm, der aus der Brandwohnung ausgetreten war, mit einem Hochleistungslüfter aus dem Stiegenhaus gedrückt.