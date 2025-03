Lieferwagen rast in Wiener Pestsäule

Am Montagabend kam es zu schockierenden Szenen in Wiens Innenstadt.

Kurze Zeit nachdem am Hauptbahnhof nach einer Bombendrohung Entwarnung gegeben werden konnte, kam es in Wien zu einem weiteren dramatischen Großeinsatz. Am Graben krachte ein Lieferwagen mitten in die Wiener Pestsäule.

Laut ersten Informationen der Polizei soll es sich um einen alkoholisierten Lenker gehandelt haben. Informationen über Verletzte war vorerst nicht bekannt. Verletzte soll es demnach auch keine geben, die Berufsrettung ist vor Ort.

Mehr Infos folgen in Kürze...