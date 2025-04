30. April: Großes Maibaumfest im Tiergarten Schönbrunn

Am Dienstag lädt der Tiergarten Schönbrunn ab 16 Uhr in den idyllischen Gastgarten des Gasthauses Tirolergarten zum Maibaumfest.

"Es gibt wohl kaum einen Ort in Wien, an dem ein Maibaum besser ins Bild passt als vor unserem urigen Gasthaus. Am Vorabend zum 1. Mai möchten wir mit unserem Maibaumfest eine Veranstaltung für die ganze Familie bieten – mit Brauchtum, Musik und kulinarischen Genüssen“, erklärt Tiergartendirektor Dr. Stephan Hering-Hagenbeck.

In den frühen Morgenstunden schon wird der Maibaum aufgestellt – pünktlich zum ersten Krähen des Hahns am benachbarten Tirolerhof. Die offizielle Eröffnung des Maibaumfests für Gäste und Besucher des Tiergartens erfolgt dann um 17 Uhr. Highlight wird der traditionelle Bieranstich gemeinsam mit Ottakringer sein, der musikalisch von einem Bläserensemble der Gardemusik begleitet wird.

Über zehn Meter hoher Baum

Während der über zehn Meter hohe, bunt geschmückte Maibaum der Blickfänger des Abends sein wird, sorgt der Live-Musiker UHRsprung mit Austropop-Hits für beste Stimmung. Für das leibliche Wohl gibt es herzhafte Schmankerl vom Grill – allen voran das beliebte Grillhendl. Und auch an die kleinen Gäste wird gedacht: Beim Kinderschminken von 16 bis 18 Uhr können sie sich in ihre Lieblingstiere verwandeln.

Erreichbar ist das Gasthaus Tirolergarten sowohl über den Tiergarten Schönbrunn als auch vom Schlosspark her. Wer also "nur" das Fest besuchen möchte, benötigt keine Zoo-Eintrittskarte. Am Seckendorff-Gudent-Weg steht ein öffentlicher Parkplatz zur Verfügung. Gefeiert wird beim Maibaumfest bis 21 Uhr.