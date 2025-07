Badespaß pur: Wiener Bäder schon 1 Million Mal besucht

Wiens Freibäder boomen wie schon lange nicht mehr: Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum gab es heuer 150.000 Besucher mehr.

Die Wiener Freibäder ziehen zur Saisonhalbzeit eine erfreuliche Zwischenbilanz: Rund 990.000 Besucher haben sich seit Anfang Mai in den städtischen Becken abgekühlt - das sind um 150.000 mehr als im selben Zeitraum im Vorjahr. Trotz des riesigen Andrangs musste bisher kein einziges Bad wegen Überfüllung gesperrt werden, an einigen Tagen war es nach Angaben der Stadt Wien aber schon äußerst knapp.

Gänsehäufl © Stadt Wien | Bäder

Unangefochten an der Spitze der beliebtesten Freibäder der Stadt liegt auch heuer wieder das Gänsehäufl: 160.000 Gäste stürmten das weitläufige Areal in diesem Jahr bereits. Dahinter folgt das Kongressbad mit 66.000 Besuchern. Platz drei geht an das Schafbergbad im 18. Bezirk, auf Rang vier findet sich das Strandbad Alte Donau wieder.

Kongressbad © Stadt Wien | Bäder

Platz fünf nimmt diesmal das Hietzinger Bad mit über 47.500 Besuchern ein. "Platz fünf ist immer heiß umkämpft. Da kommen mehrere Bäder infrage, meistens das Laaerbergbad oder das Döblinger Bad, heuer ist auch ganz gut das Hietzinger Bad im Rennen", erklärt Martin Kotinsky von der MA 44 (Abteilung Bäder) im ORF. Zum Vergleich: Die kleinen Bäder wie Liesinger Bad und Hadersdorfer Bad zählen je rund 11.000 Gäste.