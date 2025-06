Before Sunrise: Streifzug per App durch Original-Drehorte

Der Kultfilm mit Julie Delpy und Ethan Hawke kam vor 30 Jahren ins Kino. Elf Originaldrehorte in Wien sind jetzt per App-Spaziergang begehbar.

1995 kam Richard Linklaters Kultfilm "Before Sunrise" in die Kinos. 30 Jahre später kann man dem romantischen Streifzug von Julie Delpy und Ethan Hawke durch Wien noch einmal nachspüren. Der Wien-Tourismus hat nämlich auf seiner City-Guide-App ivie einen digitalen Reiseführer zu insgesamt elf Drehorten des Kultfilms gelauncht. Riesenrad und Spittelberg sind ebenso Teil des Spaziergangs wie das Kleine Cafe, der Zollamtssteg über den Wienfluss oder der Friedhof der Namenlosen.

© Moviepix ×

Der "Before Sunrise Walk" ist ab sofort in deutscher und englischer Sprache verfügbar. Die ivie-App gibt es seit 2020, umfasst inzwischen 25 kuratierte Spaziergänge und Führungen und wurde bereits 1,6 Millionen mal heruntergeladen, wie es am Donnerstag in einer Aussendung hieß.