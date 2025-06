Besucher-Rekord: Neues Wien Museum knackt Millionen-Marke

Bürgermeister Ludwig und Kulturstadträtin Kaup-Hasler gratulierten zu 1 Million Besuchern im neuen Wien Museum.

Über eine Million Besucher seit der feierlichen Wiedereröffnung am 6. Dezember 2023 darf sich das Wien Museum seit gestern Nachmittag freuen. Seitdem der durch Certov, Winkler+Ruck Architekten umgebaute und erweiterte Bau von Oswald Haerdtl seine Tore wieder geöffnet hat, reißt der Publikumsstrom nicht ab. Und: Viele von ihnen sind überzeugte Wiederkehrer, ist doch der Eintritt in die Dauerausstellung frei und erlaubt es den Wienern und Wien-Besuchern, ihr Wissen über Geschichte und Gegenwart der Stadt zu vertiefen.

© Kollektiv Fischka / Wien Museum

Auch 2025 dürfte der Publikumserfolg im Haus am Karlsplatz ähnlich hoch ausfallen wie im Kalenderjahr 2024. Rund 644.000 Besucher zählte man im Vorjahr und überstieg damit den Jahresdurchschnitt der Jahre 2003-2018 (130.000) um ein Vielfaches. Aktuell stoßen die Sonderausstellungen "Kontrollierte Freiheit. Die Alliierten in Wien", die 80 Jahre nach Kriegsende die Nachkriegszeit betrachtet und "Eisenbeton. Anatomie einer Metropole" über das städtebaurevolutionierende Baumaterial auf großes Interesse.

Bürgermeister und Kulturstadträtin unter Gratulanten

"Wien ist eine pluralistische, weltoffene und fortschrittliche Stadt und keine Institution vermag das aktuell besser zu vermitteln als das Wien Museum", betont der Bürgermeister und Landeshauptmann von Wien Michael Ludwig. "Das Wien Museum verknüpft die Geschichte dieser Stadt mit den jüngsten Veränderungen und Herausforderungen einer Zwei-Millionen-Metropole und lädt mit einem breiten Angebot und dem Gratiseintritt alle Generationen zur Teilhabe an diesem kulturellen Schatz ein. Ich gratuliere herzlich zu einer Million Besucherinnen und Besuchern! Dieser enorme Zuspruch soll das Team des Wien Museums darin bestärken, diesen für alle so bereichernden Weg weiter zu beschreiten", freut sich der Stadtchef.

© Stadt Wien / Christian Jobst

"Das Wien Museum macht die Menschen neugierig, überzeugt mit ebenso sinnlichen wie historisch präzisen und kritischen Perspektiven auf unsere Geschichte und verführt das Publikum mit seiner Angebotsvielfalt zum Wiederkommen", gratuliert Kulturstadträtin Veronica Kaup-Hasler dem Team des Wien Museums. "Die Rückmeldungen, die ich auch international zur Ermöglichung des freien Eintritts erhalte, sind überwältigend positiv und bestärken mich in meinen kulturpolitischen Entscheidungen. Gerade in unsicheren Zeiten ist es wichtig, allen Menschen Zugänge zu kulturellen Räumen zu ermöglichen, denn sie bringen die Menschen zusammen, schenken Perspektiven und fördern Demokratie."

Beliebte Standorte der Museen der Stadt Wien

Ungebrochen ist das Interesse auch an den anderen Standorten des Wien Museums: Allen voran die Otto Wagner Kirche, das 2024 fertiggestellte Pratermuseum, die Hermesvilla, das Beethovenmuseum und die Virgilkapelle unter dem Stephansdom. Ein besonders junges Publikum spricht das Römermuseum an, das mit Präsentationen wie "Kellergeschichten" (Start am Donnerstag), das ständig wachsende Wissen zur Römerzeit in Wien vermittelt.

Zu verdanken ist die Verbundenheit der Menschen mit "ihrem Museum" auch dem stark erweiterten Vermittlungsangebot, das von verschiedensten, auch inklusiven Führungen bis zu speziellen Programmen für Schüler, Senioren und Familien reicht. Auf sehr positives Echo stößt auch das Programm der Community-Gallery, deren Ausstellungen in Zusammenarbeit mit lokalen Gemeinschaften entstehen. Die Offenheit des Hauses, die sich über den freien Eintritt, die Erweiterung des öffentlichen Raums und die neuen und effektiven Wege der Vermittlung der Wiener Geschichte erschließt, wurde auch Ende Mai von der Jury des Europäischen Museumspreis EMYA 2025 in der Kategorie "Special Commendations" ausgezeichnet.