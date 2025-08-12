Alles zu oe24VIP
Mariana Daurte Santo
© Mariana Daurte Santo

Fokus auf 12. Bezirk

Calle Libre: Festival für Street-Art startet am Wochenende

12.08.25, 12:23
Das Calle Libre Street Art Festival 2025 im 12. Wiener Bezirk feiert die kreative Vielfalt der Straßenkunst. Künstler aus aller Welt verwandeln die Straßen in eine lebendige Leinwand, die zum Träumen und Nachdenken einlädt - mit interaktiven Installationen, Workshops und Live-Musik.

Auch heuer verwandelt das Calle Libre Festival Wien in eine farbenfrohe Freiluftgalerie. Unter dem Motto "Youtopia" lädt die Kunstinitiative von 16. bis 23. August wieder zahlreiche Street-Art-Künstler aus aller Welt ein, um mit großflächigen Wandgestaltungen urbane Räume neu zu denken. Der diesjährige Fokusbezirk ist Meidling – mit Wänden, die ab dem 18. August live bemalt werden. Begleitet wird das Festival wie gewohnt von einem abwechslungsreichen Rahmenprogramm.

Calle Libre Team

Calle Libre Team 

© Jolly Schwarz

"Youtopia feiert die Kraft der Einzelnen, gemeinsam etwas Größeres zu erschaffen", erklären die Veranstalter. "Jede Wand ist ein Fenster in die persönliche Utopie der Künstler:innen – eine Einladung, mitzudenken, mitzuträumen und eigene Visionen zu entdecken."

Das Programm

Von 16. bis 23. August wird den Festival-Besuchern ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm geboten: 

Calle Libre
© Calle Libre

Seit 2014 bringt der gemeinnützige Verein Calle Libre künstlerische Tendenzen der Urban Art in den öffentlichen Diskurs. Das jährlich stattfindende Festival gilt heute als größtes Street Art Festival Mitteleuorpas.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

