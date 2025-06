Comeback für Rave in Wiener U-Bahnstation

Party-People aufgepasst: Der "WL x Stations-Rave" am Volkstheater kehrt in der Nacht von 3. auf 4. Juli zurück!

Worauf viele gehofft haben, wird jetzt Wirklichkeit: Nach dem großen Erfolg im Vorjahr geht der "WL x Stations-Rave" der Wiener Linien in die zweite Runde! In der Nacht von 3. auf 4. Juli wird die U3-Station Volkstheater wieder zur kultigen Club-Location – dieses Mal in Zusammenarbeit mit dem Kollektiv Donnerkanzel.

© Wiener Linien / Maximilian Döringer ×

Erlebnis für die Sinne

Ab 1 Uhr früh – also während der betriebslosen Zeit – verwandelt sich die U-Bahn-Station am Volkstheater zum angesagten Rave-Spot im Herzen der Stadt. Für ein Setting der besonderen Art sorgen zwei eigens umgestaltete U-Bahn-Waggons. Während der eine zur Bühne für melodischen Techno, Trance und satte Beats wird, erwartet die Feiernden im zweiten Waggon eine Bar mit kühlen Erfrischungen.

Der Schlusspfiff erfolgt pünktlich um 4 Uhr früh, damit der reguläre U-Bahn-Betrieb wieder rechtzeitig und reibungslos aufgenommen werden kann.

Nachdem der "WL x Stations-Rave" im Vorjahr innerhalb kürzester Zeit ausverkauft war, gibt es heuer zwei Ticketwellen. Die Wiener Linien setzen dabei auf möglichst faire Chancen für alle. Der erste Vorverkauf startet am 18. Juni um 9 Uhr über Ö-Ticket, die zweite Verkaufsrunde folgt am 25. Juni um 17 Uhr. Ein Ticket kostet 12 Euro. Die Besuchezahl ist aus sicherheits- und betriebsorganisatorischen Gründen auf maximal 440 Personen begrenzt. Sollten im Laufe des Abends wieder Plätze frei werden, sind zusätzliche Tickets an der Abendkassa vor Ort erhältlich – vorbeikommen lohnt sich also auch kurzfristig.

Details zum Event

Datum: Nacht von Donnerstag auf Freitag, 3. auf 4. Juli 2025

Zeit: 01:00 – 04:00 Uhr

Ort: U3-Station Volkstheater, Eingang Ring Volkstheater

Eintritt: Tickets ab 18. Juni 9 Uhr, zweite Verkaufsphase ab 25. Juni 17 Uhr via Ö-Ticket

Line-up: Invierno, ATMN b2b Reumann & Bernd Ammann

Weiter Infos gibt es bei auf der Website und den Social-Media-Kanälen der Wiener Linien.