Da Capo am Vienna City Beach Club

Der coolste Hotspot des Stadt legt heute noch eins drauf - ein letztes Mal bei coolen Drinks und Beats abfeiern

Eigentlich war bereits letztes Wochenende große Closing Party am Vienna City Beach Club am Kaisermühlendamm. Doch wegen des traumhaften Wetters legt Besitzer Maximilian Breckner-Bachmann noch eins drauf.

Vienna City Beach Club © VCBC

Heute, Sonntag den 21. September, ist der VCBC noch einmal Treffpunkt für alle, die den Sommer noch nicht abgeschrieben haben. Snacks, Drínks & Beats stehen bei Temperaturen um die 30 Grad am Programm. Schnell vorbeikommen und ein letztes Mal für dieses Jahr mit den DJs Alex May und Geri Grant so richtig abtanzen, bevor der Beach Club seine Pforten für heuer endgültig schließt.

Vienna City Beach Club © VCBC

Die Vorfreude auf nächstes Jahr ist dabei groß, denn dann feiert der VCBC sein 20-jähriges Jubiläum. Saisonstart ist am 6. Mai mit einem Mega-Fest zum 20er.