Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna 100 Ideen für Oberösterreich Meine Energie
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Chronik
  4. Wien
  5. Wien Lifestyle
VCBC
© VCBC

Heute letzte Chance!

Da Capo am Vienna City Beach Club

21.09.25, 13:15
Teilen

Der coolste Hotspot des Stadt legt heute noch eins drauf - ein letztes Mal bei coolen Drinks und Beats abfeiern

Eigentlich war bereits letztes Wochenende große Closing Party am Vienna City Beach Club am Kaisermühlendamm. Doch wegen des traumhaften Wetters legt Besitzer Maximilian Breckner-Bachmann noch eins drauf.

Vienna City Beach Club

Vienna City Beach Club

© VCBC

Heute, Sonntag den 21. September, ist der VCBC noch einmal Treffpunkt für alle, die den Sommer noch nicht abgeschrieben haben. Snacks, Drínks & Beats stehen bei Temperaturen um die 30 Grad am Programm. Schnell vorbeikommen und ein letztes Mal für dieses Jahr mit den DJs Alex May und Geri Grant so richtig abtanzen, bevor der Beach Club seine Pforten für heuer endgültig schließt.

Vienna City Beach Club

Vienna City Beach Club

© VCBC

Die Vorfreude auf nächstes Jahr ist dabei groß, denn dann feiert der VCBC sein 20-jähriges Jubiläum. Saisonstart ist am 6. Mai mit einem Mega-Fest zum 20er.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden