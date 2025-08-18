Designer Outlet Parndorf lädt zum Late Night Shopping

Entspanntes Shopping im Designer Outlet Parndorf von 20. bis 23. August bei extra langen Öffnungszeiten. Zum Start am 20. August sogar bis 23 Uhr. Freuen Sie sich auf Rabatte von bis zu 80 Prozent.

Von 20. bis 23. August lädt das McArthurGlen Designer Outlet Parndorf wieder zu den beliebten Late Night Shopping Days. Mit bis zu minus 80 Prozent auf den Originalpreis gibt es heiße Key-Pieces von Top-Marken wie Aigner, Karl Lagerfeld, Guess, adidas, Michael Kors, Lacoste, The North Facs und vielen mehr.

© Designer Outlet Parndorf/Dávid Bártfay

Frischer Wind im Center: Neue Stores, neue Styles, neue Lieblingsstücke

Ein besonderes Highlight ist der neu eröffnete Kapten & Son Store, der mit stylischen Rucksäcken, Uhren und Sonnenbrillen für frische Akzente sorgt. Auch der neue New Balance Store begeistert mit sportlichen Styles und angesagten Sneakern. Bei Dr. Martens finden Modefans ikonische Klassiker mit Charakter, und im neuen Läderach Store trifft feinste Schweizer Schokolade auf Shoppingfreude.

„Wir freuen uns sehr auf die beliebten Late Night Shopping Days von Mittwoch bis Samstag. Unsere Gäste erwartet ein vielfältiges Shoppingerlebnis mit Top-Angeboten internationaler Marken und kulinarischen Highlights. Dank der Sundowner-Stimmung bei langen Abend-Öffnungszeiten fühlt sich ein Ausflug ins Designer Outlet Parndorf wie Urlaub an“, betont Mario Schwann, General Manager McArthurGlen Designer Outlet Parndorf.

Kulinarische highlights & komfortable AnreiseIn der Food Truck Area warten neapolitanische Pizza, Bowls, vegane Eiscreme und vieles mehr. Auch im Center selbst gibt es kulinarische Vielfalt: Von wagamama über Lia’s bis zum neu eröffneten Rossopomodoro, wo ofenfrische Pizza und hausgemachte Pasta für italienisches Flair sorgen.Auch die Anreise gestaltet sich unkompliziert: Shuttlebusse aus Wien, Bratislava und Budapest, eine nur 33-minütige Zugfahrt aus Wien mit E-Bus-Service ab Bahnhof Parndorf oder die Fahrt mit dem Auto – inklusive zahlreicher Parkplätze und über 100 E-Ladestationen.Gäste dürfen sich bei extralangen Öffnungszeiten von 9 bis 21 Uhr – und am 20. August sogar bis 23 Uhr – auf entspanntes Shoppingvergnügen in sommerlicher Sundowner-Atmosphäre freuen.