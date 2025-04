Die S-BUDGET S-CALATE!-Party ließ das Palais Berg in Wien beben

Ein hochkarätiges DJ-Line-up, pulsierende Beats, kreative Highlights und dazu kostenlose S-BUDGET Softdrinks und Snacks – das war die S-BUDGET S-CALATE!-Party mit rund 700 geladenen Gästen in Wien, ganz nach dem Motto: "TOO MUCH IS NOT ENOUGH".

Ausgelassen gefeiert und getanzt bis tief in die Nacht wurde am Freitag, 11. April 2025. SPAR lud zur großen S-BUDGET S-CALATE!-Party in das Palais Berg am Schwarzenbergplatz in Wien ein. In einer österreichweit angelegten Kampagne nahmen im Vorfeld über 10.000 Personen am Gewinnspiel teil, um sich eines der exklusiven Tickets zu sichern. Die rund 700 Gewinner:innen tanzten beim einzigartigen Event mit einem hochkarätigen DJ-Line-up zu pulsierenden Beats. Coole Stationen wie der 360˚-Videobooth, die Glitterecke, bei der man sich den passenden Glitzer-Eventlook ins Gesicht zaubern lassen konnte, sowie die animierenden Walking Acts in ausgefallenen Kostümen waren zusätzlich absolute Highlights vor Ort. © Florian Schoeny × Kostenlose S-BUDGET Snacks und Softdrinks – allen voran die kultigen Energydrinks – sorgten für ausreichend Energie. Mit der S-BUDGET S-CALATE!-Party wurde ein It-Event geschaffen, das die SPAR-Marke S-BUDGET noch trendiger positioniert und für eine jüngere Zielgruppe zum Kult gemacht hat. Erst vor kurzem wurde das 1.000ste Produkt der SPAR-Marke gelistet: der S-BUDGET Energydrink Kirsche-Banane. © Florian Schoeny × Let’s S-CALATE! Star-DJs heizten der Crowd ein Beats vom Feinsten: Energiegeladen, elektrisierend und unvergesslich war das exklusive Line-up mit hochkarätigen DJs. Den Auftakt machte das Wiener DJ-Kollektiv VERUM GAUDIUM mit elektronischen Sounds. Ab 22:30 Uhr folgte ein echtes Highlight des Abends: DJ Topic, preisgekrönter DJ und Produzent aus Deutschland, der mit seinem Chart-Hit „I adore you“ das Publikum mitriss und den Dancefloor zum Beben brachte. Kurz nach Mitternacht ging es nahtlos weiter mit dem österreichischen Shooting-Star DJ Medun, bevor um 01:00 Uhr eine der erfolgreichsten weiblichen DJs und Tomorrowland-Resident DJane Mattn das Ruder übernahm, die heuer bei der S-BUDGET S-CALATE!-Party ihren einzigen Auftritt in Österreich hatte.