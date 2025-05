Donauinselfest: Auftakt mit Pop-Konzert für Inklusion

Das Donauinselfest steht auch heuer wieder ganz im Zeichen der Teilhabe.

Von 20. bis 22. Juni findet heuer das Donauinselfest statt, Europas größtes Open-Air-Festival. Unter dem Motto "Deine Insel. Echte Momente." wird bei Live-Musik und Kulinarik zum bereits 42. Mal das soziale Miteinander in Wien gefeiert.

Ein besonderes Highlight gibt es schon am Vormittag des ersten Festivaltags. Von 10 bis 12 Uhr steigt auf der Wien Energie/radio fm4-Festbühne das Inklusionskonzert "Milow für alle". Die Veranstalter und der belgische Singer-Songwriter Milow setzen damit ein starkes Zeichen für Teilhabe und Vielfalt am Donauinselfest. Als Partner mit an Bord ist der österreichische Telekom-Anbieter Magenta.

Inklusionsangebote am #dif24

Seit 2017 unterstützt die Wiener Accessibility-Agentur FullAccess das Donauinselfest mit maßgeschneiderten Lösungen, um das Festival für Menschen mit Behinderung möglichst barrierearm und zugänglich zu gestalten. Das Team von FullAccess ist mit einem umfassenden Unterstützungsangebot an allen drei Festivaltagen vor Ort im Einsatz. Die Anreise zum Inklusionskonzert am Freitagvormittag wird in Kooperation mit hallermobil durch einen kostenlosen Shuttle-Service erleichtert. Das Angebot richtet sich an Schulklassen, Betreuungseinrichtungen und Einzelpersonen mit körperlichen Einschränkungen. Die Donauinselfest-Veranstalter:innen übernehmen die Kosten, eine Anmeldung ist vorab unter fullaccess@donauinselfest.at oder telefonisch unter +43 660 460 65 81 möglich.

© ÖBR ×

Auch abseits des Inklusionskonzerts setzt das #dif25 auf ein vielfältiges, inklusives Programm, das allen Besucher:innen unvergessliche Momente verspricht. Am Festivalfreitag präsentiert man mit den Special Olympics auf der großen Festwiese u. a. Boccia, Cornhole, gemeinsames Malen von Bannern sowie Tanz-Showacts. Ebenfalls am Freitag tritt mit DJ Artin auf der OBI / kronehit Electronic Music Bühne erstmals ein sehbehinderter DJ auf. Am Samstag tritt auf der Wien Energie / Radio Wien Festbühne eine Live-Gebärdin Pam Eden auf, die einen der musikalischen Acts begleitet.

"Gelebte Inklusion und kulturelle Vielfalt"

"Wie unsere Stadt steht auch das Donauinselfest für gelebte Inklusion, kulturelle Vielfalt und sozialen Zusammenhalt. Es schafft Raum für Begegnung und ermöglicht allen Wienerinnen und Wienern Teilhabe an Kultur und Gemeinschaft. Besonders freut es mich, dass wir auch heuer ein barrierefreies Konzerterlebnis bieten können, das gezielt auf die Bedürfnisse von Menschen mit sonderpädagogischem Förderbedarf abgestimmt ist und wichtige Sichtbarkeit schafft. Nicht zuletzt wollen wir mit diesem Festivalhöhepunkt auch ihrem gesamten Umfeld - Pädagoginnen und Pädagogen, Betreuerinnen und Betreuern und den Familien - für ihren großartigen Einsatz danken", erklärt Barbara Novak, Landesparteisekretärin der SPÖ Wien.

Matthias Friedrich, Geschäftsführer Pro Event Team für Wien und Projektleiter des Donauinselfestes, ergänzt: "Auch in diesem Jahr arbeiten wir eng mit FullAccess zusammen, um das Donauinselfest so barrierearm wie möglich zu gestalten. Auf eigenen Plattformen, die nicht nur eine optimale Sicht auf die Festbühne und Rockbühne, sondern auch einen geschützten Aufenthaltsbereich abseits der Menge bieten, können auch Menschen mit Behinderung das Programm wieder live vor Ort erleben. Zusätzlich schaffen wir am gesamten Festivalgelände fünf Magenta Ruhezonen für Besucher:innen mit besonderen Bedürfnissen und auch sonst alle, die am Fest einen Rückzugsort vom Festivaltrubel suchen."