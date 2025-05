Events zum Muttertag: Was am Sonntag in Wien los ist

Am Sonntag wird hierzulande Muttertag gefeiert, der viele Familien für ein Erlebnis der besonderen Art raus aus den eigenen vier Wänden zieht. OE24 hat eine Liste mit Events in Wien zusammengestellt, die bei Groß und Klein für viel Freude sorgen.

Am Sonntag ist Muttertag - womit es in der österreichischen Bundeshauptstadt wieder eine Menge zu erleben gibt. Bei vorausgesagten 17 Grad soll sogar die Sonne mitspielen, was gerade bei Outdoor-Aktivitäten eine entscheidende Rolle spielt. OE24 verrät, welche Events wo für beste Stimmung bei Müttern und ihren Familien sorgen.

Wiener Prater

Platz für die ganze Familie bietet der Prater im 2. Bezirk, der in vielen Wiener Müttern die eigenen Kindheitserinnerungen zum Leben erweckt. Beim gemütlichen Schlendern vom Riesenradplatz über die Straße des Ersten Mai hin zum Schweizerhaus wird großen wie kleinen Besuchern eine bunte Auswahl an Attraktionen und Gastronomiebetrieben geboten. Abseits des Wurstelpraters bietet die "Grüne Lunge Wiens" auch zahlreiche konsumfreie Zonen, wie Wiesen und Parks, die bis zum Sonnenuntergang und darüber hinaus zum Verweilen einladen.

Stadtwanderung

Wer es ein bisschen ruhiger angehen will, kann dies auf einem der Wiener Stadtwanderwege tun. Wien bietet nämlich eine Vielzahl an gut ausgeschilderten Stadtwanderwegen, die durch Parks, Weinberge und grüne Oasen führen. Ob am Kahlenberg, durch den Lainzer Tiergarten, am Himmel oder entlang zum Hermannskogel – Natur, Ausblick und Erholung gibt’s auch mitten in der Stadt zu erleben.

Genuss-Festival

Bei freiem Eintritt findet im Stadtpark von 10 bis 17 Uhr das Genuss-Festival statt, wo sich Besucher von kulinarischen Erlebnissen verzaubern lassen und in die Vielfalt regionaler Spezialitäten eintauchen können. Dabei laden mehr als 100 Stände aus den "AMA Genussregionen" zum Nippen und Schlemmen ein - mit Spezialitäten vom Bodensee bis zum Neusiedler See. Die umliegenden Grünflächen bieten sich hervorragend für ein kleines Picknick mit den frisch ergatterten Köstlichkeiten an.

Haus des Meeres

Zur kostenlosen Spezialführung "Mutterinstinkt im Tierreich – Zwischen Fürsorge und Überleben" lädt das Haus des Meeres ab 9:30 Uhr (mit Voranmeldung) ein, wo ein kleiner Einblick in das Eltern-Dasein im Tierreich gewährt wird. Denn: Während Mütter in Österreich eine zentrale Rolle im Familienleben einnehmen, ist es im Tierreich gang und gäbe, dass Jungtiere ohne Elterntiere aufwachsen - zum Teil lernen sie diese gar nie kennen. Auf Ebene 10 gibt es außerdem die Möglichkeit, Last-Minute-Geschenke zu basteln.

Haus der Musik

Am diesjährigen Muttertag hat das Klangmuseum ein ganz besonderes Angebot für Familien: Mit dem Kennwort "Muttertag" erhalten Besucher das Familienticket (maximal 2 Erwachsene + 3 Kinder unter 12 Jahren) zum halben Preis von 17,50 Euro anstatt des regulären Preises von 35 Euro. Mütter, die nicht im Familienverbund (alleine mit Kind) kommen, erhalten auch 50 Prozent Rabatt mit dem gleichen Kennwort. Die Aktion ist nur am Sonntag gültig - an der Kassa im Haus der Musik in der Seilerstätte 30 im 1. Bezirk.

DDSG Blue Danube

In entspannter Atmosphäre lässt sich der Muttertag bei einem reichhaltigen Brunchbuffet mit Frühstücks- und Mittagsklassikern an Bord besonders genussvoll feiern. Für musikalische Begleitung sorgt der Pianist Edmund Hauswirth. Für alle abenteuerlustigen Mütter gibt es zudem das Package "Einmal Kapitän sein", wo sie nach einer Einführung durch einen echten Kapitän das Steuer selbst übernehmen dürfen. Tickets sind ab 65 Euro persönlich in allen Verkaufsstellen der DDSG Blue Danube sowie im Online-Shop erhältlich.

Donauturm

Ein unvergessliches Erlebnis zum Muttertag bietet der Donauturm. Hoch über Wien erwartet die Gäste ein Brunch im Turm Café, ein elegantes Menü im Turm Restaurant oder herzhafte Speisen im Donaubräu am Fuße des Turms. Als besondere Aufmerksamkeit erhalten alle Mütter ein Glas Kattus Organic Rosé kostenlos dazu. Die beeindruckende Aussicht und die exzellente Kulinarik machen diesen Muttertag zu einem Erlebnis der besonderen Art. Für all jene, die den Besuch lieber verschenken möchten, sind speziell gestaltete Gutscheine erhältlich.

Jüdisches Museum

Das Jüdische Museum Wien wartet mit einem besonderen Programm auf: Um 9 Uhr findet im Museum in der Dorotheergasse eine 60-minütige Führung statt - noch vor der regulären Öffnungszeit. Anschließend wird im Taïm Café Bistro ein Glas koscherer Sekt sowie ein ausgiebiges orientalisches Frühstück serviert. Um 16:30 Uhr beleuchtet dann die Führung "Jüdische Geschichte als Frauengeschichte", wie Jüdinnen Netzwerke bildeten, gesellschaftliches Terrain eroberten und Spuren hinterließen – aber auch, warum viele Frauen unbekannt blieben. Um Anmeldung online wird gebeten.

Mozarthaus

Zum Muttertag will das Mozarthaus Vienna Mozarts Mutter hochleben lassen. Für alle Besucher, die am 11. Mai den Namen von Mozarts Mutter an der Museumskassa nennen, gibt es einen reduzierten Eintrittspreis von 10 Euro (statt 14 Euro) und im Shop gibt es, wieder beim Nennen des Namens von Mozarts Mutter, 20 Prozent Rabatt auf den hellen Mozart-Schal. Die Aktionen sind nur am Sonntag an der Kassa im Mozarthaus Vienna gültig.

KunstHausWien

Auch das KunstHausWien hat sich eine besondere Aktion für den Muttertag überlegt: Besucher des Café Friedlich erhalten im KunstHausWien ermäßigten Eintritt – sobald die Gäste an der Kassa ihre Rechnung vorzeigen, erhalten sie eine Ermäßigung. Für ein spontanes Muttertags-Geschenk bietet der Museumsshop am 11. Mai zehn Prozent Ermäßigung an.