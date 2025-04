Figlmüller eröffnet Café am Dom

Essen und Trinken an "Wiens schönster Adresse", dem neuen Treffpunkt für Genießer.

Das Figlmüller ist eine echte Institution am Wiener Kulinarik-Himmel. Mit dem Café am Dom eröffnet nun der nächste Standort des Firmenimperiums – direkt am Puls der Stadt, wo Wiener Tradition auf zeitgemäße Gastlichkeit trifft.

In wenigen Tagen soll das Café am Dom Wiens zum neuen Treffpunkt für Genießer werden. Ob für den traditionellen Wiener Steh-Kaffee, ein genussvolles Mittagessen mit Blick auf den Stephansdom oder einen abendlichen Drink inmitten der pulsierenden Innenstadt – hier bleiben keine Wünsche offen.

Segnung durch Dompfarrer

Bei der feierlichen Eröffnung am 8. Mai dürfen sich die geladenen Gäste auf einen kulinarischen Abend freuen, an dem sie mit ausgewählten Köstlichkeiten aus dem Hause Figlmüller verwöhnt werden. Für einen besonderen Moment wird die feierliche Segnung durch Dompfarrer Toni Faber sorgen – ein Zeichen der Verbundenheit mit diesem einzigartigen Ort.

Im Rahmen des exklusiven Highlights öffnet der Stephansdom seine Tore und lädt die Gäste zu einem Erlebnis der Extraklasse ein. In unvergleichlicher Atmosphäre bietet sich die einmalige Gelegenheit, den historischen Südturm des Doms zu erkunden und die Stadt aus einer atemberaubenden Perspektive von oben zu bewundern.