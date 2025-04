"Fledermaustag" - große Feier im Tiergarten Schönbrunn

Passend zum 200-jährigen Jubiläum von Johann Strauß feiert der Tiergarten Schönbrunn am 5. April den Fledermaustag - mit Info- und Bastelecke in der Tiergarten ORANG.erie.

Die Uraufführung der berühmten Operette "Die Fledermaus" fand am 5. April 1874 im Theater an der Wien statt. Anlässlich dessen wird im Tiergarten Schönbrunn gemeinsam mit der Fledermaus Station Österreich in der Tiergarten ORANG.erie ein Informationsstand mit einer Bastelecke zum Thema "Fledermäuse" eingerichtet. Hier erwarten Besucherinnen und Besucher jede Menge Infos zu den fliegenden Säugetieren, vor allem zu heimischen Fledermäusen. Der Bastelspaß kommt dabei nicht zu kurz. Ob beim Gestalten von Fledermaus-Masken oder beim Anfertigen von Mini-Fledermäusen: Der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt.

© Daniel Zupanc ×

"Fledermäuse sind unheimlich spannende Tiere, die in der Wildbahn oft schwer zu beobachten sind. Ein Blick in unser Terrarienhaus lohnt sich daher umso mehr. Dort können tropische Blumenfledermäuse beim Fressen beobachtet werden. Anders als die vielen insektenfressenden Fledermausarten ernähren sie sich vor allem von Nektar und Pollen, den sie mit ihrer langen Zunge geschickt aus Blüten fischen", erläutert Tiergartendirektor Dr. Stephan Hering-Hagenbeck. Aufgrund dieser Ernährungsweise sind Blumenfledermäuse und viele weitere tropische Fledermausarten wichtige Bestäuber.

28 heimische Fledermausarten

Heimische Fledermäuse können vor allem bei abendlichen Spaziergängen am Sommerhimmel erspäht werden. Hering-Hagenbeck: "In Österreich sind derzeit 28 Fledermausarten dokumentiert. Neun davon kommen im Tiergarten-Areal vor, wie etwa der Abendsegler, die Mopsfledermaus und die Wasserfledermaus. Sie finden bei uns die geeignete Nahrung und schützende Rückzugsorte." Heimische Fledermäuse fressen vorwiegend Insekten, die sie dank Echoortung geschickt im Flug erbeuten. Die Tiere fungieren wie eine natürliche Insekten-Polizei, denn sie halten die Bestände von Stechmücken und Co. in Schach. Für den Menschen sind sie völlig ungefährlich.

Leider setzen die Zerstörung natürlicher Lebensräume und der Einsatz von Insektiziden heimischen Fledermäusen zu. Auch direkte Störungen, etwa durch Baumschnitt während des Winterschlafs, schaden ihnen. Alle heimischen Arten sind streng geschützt.

"Fledermäuse sind auf unsere Hilfe angewiesen. Eine artenreiche Gartengestaltung mit heimischen Pflanzen oder Kräuter wie Salbei und Minze im Blumenbeet locken Insekten, also Fledermausfutter, an. Wer bio kauft, entscheidet sich bewusst gegen den Einsatz von Pestiziden. Auch das bedeutet mehr Nahrung für Fledermäuse. Fledermauskästen – aus dem Handel oder selbst gebaut – bieten den Tieren zusätzlichen Unterschlupf", so Mag. Regina Kramer, MSc, Kuratorin für Artenschutz und Forschung im Tiergarten Schönbrunn.