Freitag: Erste "Lange Nacht der Praterstraße"

Ein ganz besonderes Ereignis liegt in der Luft rund um die Praterstraße. Denn am Freitag ist es soweit: Die Lange Nacht der Praterstraße wird Genuss, Musik und Flanieren in allerbester Art und Weise kombinieren.

Morgen, am 16. Mai, findet erstmals die Lange Nacht der Praterstraße statt – ein besonderes Ereignis, das die rundum erneuerte Straße in neuem Glanz aufleben lässt. Über 60 lokale Betriebe, Vereine und Institutionen machen mit und laden von Mittag bis spät in die Nacht zu einem vielfältigen Programm: Backstage-Führungen, Big Band, Clubbing, Line Dance, Kinderprogramm, Kulinarik, Schnupperkurse, Vergünstigungen, Wiener Lieder und vieles mehr. Mitmachen, mitfeiern, mitentdecken – kostenlos und offen für alle. Wichtige Hinweise Die Lange Nacht findet bei jedem Wetter statt. Es gibt keinen Ersatztermin.

Es werden Foto-, Film- und Tonaufnahmen gemacht und zu Marketingzwecken genutzt, die digital und im Print Verwendung bis auf Widerruf finden. Der Widerruf kann per E-Mail an team@geschaeftsquartiere.at erfolgen.

Am Info-Point im Theater Nestroyhof Hamakom liegen im Rahmen der Langen Nacht Pläne mit dem gesamten Programm aus.

Programmänderungen sind möglich. © praterstrasse-blvd.at × Die erste Lange Nacht der Praterstraße wird von 12 bis 02 Uhr stattfinden.