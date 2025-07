Gläschen unter Palmen: Wine-Tasting im Gleisgarten

Besucher genießen am 5. Juli eine Auswahl an exquisiten Weinen von zahlreichen Weingütern aus Österreich in gemütlicher Atmosphäre unter Palmen. Der Eintritt für das Event im Gleisgarten beträgt 35 Euro.

Man muss kein Kenner sein, um guten Wein zu schätzen. Aber man darf sich ruhig an Kenner wenden, um guten Wein zu finden. Am Samstag, den 5. Juli, dreht sich bei der Wein//Oase im Gleisgarten deshalb alles um Genuss, gute Stimmung und edle Tropfen. Mit dabei sind zahlreiche heimische Winzer mit ihren besten Weinen – zum Probieren, Plaudern und Verlieben. © Gleisgarten In chilliger Atmosphäre unter Palmen kommt man entspannt mit Gleichgesinnten zusammen und kann dabei seinen Geschmackshorizont erweitern. Ob Weinkenner oder Neugieriger – hier ist für jeden etwas dabei. © Gleisgarten Dazu gibt es ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm mit reichlich Kulinarik zu entdecken. Der Eintritt für das Event im Gleisgarten beträgt 35 Euro. Also: Anmelden, Glas schnappen und anstoßen! Winzer vor Ort Weingut Hartl

Uibel winery

Braunstein Brothers

Weinbau Neumayer

Weinbau Karl Wölflinger

Weingut Schmölzer

BioWeinGut Lehner

Pferschy-Seper

Lobner

Neue Heimat

StefanshofKulinarik

und viele mehr... Den Besuchern stehen insgesamt 9 Gastro-Stände mit einer Vielfalt von Gerichten und Getränken zur Verfügung.