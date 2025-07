Glorit-Aktion: Garagenplatz zur Wohnung geschenkt – bis 13. Juli

Glorit macht den Sommer für Wohnungssuchende besonders attraktiv – mit einem Geschenk, das nicht nur praktisch, sondern auch ein echter Mehrwert ist.

Wer sich bis zum 13. Juli 2025 für eine schlüsselfertige Eigentumswohnung ab drei Zimmern entscheidet, erhält einen Garagenplatz mit Extra-Breite im Wert von mindestens 37.900 Euro kostenlos dazu.

XXL-Garagenplatz geschenkt - Aktion gilt nur noch bis bis 13. Juli © Glorit

Komfort, der über die Wohnung hinausgeht

Extra breit. Mit dem kostenlosen Stellplatz möchte Glorit nicht nur innerhalb der eigenen vier Wände für maximalen Wohnkomfort sorgen, sondern auch darüber hinaus – insbesondere in Sachen Mobilität. Denn ein Parkplatz mit 2,70 Meter Breite ermöglicht bequemes Ein- und Aussteigen, ganz ohne Türkratzer oder beengte Manöver.

„Wir wollen unseren Kundinnen und Kunden ein echtes Rundum-Wohlfühlpaket bieten“, erklärt Glorit-Geschäftsführer Lukas Sattlegger. „Gerade bei Details wie großzügig dimensionierten Stellplätzen zeigt sich, wie ernst wir Komfort nehmen. Umso mehr freuen wir uns, mit dieser Sommeraktion ein starkes Zeichen zu setzen.“

Wohnprojekte in den besten Lagen WiensVielfältig. Zur Auswahl stehen rund 20 exklusive Wohnbauprojekte in den besten Grünlagen Wiens. Die Aktion gilt beim Kauf einer Eigentumswohnung mit mindestens drei Zimmern. Ausgenommen sind Einheiten in der Langenzersdorfer Straße 66 (1210 Wien) sowie der Tamariskengasse 34 (1220 Wien). Das Angebot ist nicht mit anderen Rabatten kombinierbar und kann nicht in bar abgelöst werden.www.glorit.at