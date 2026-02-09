Grätzlberatung und klassisches Open House: Neues Wohnformat in Floridsdorf

Mit der Grätzlberatung präsentiert Glorit ein neues Open-House-Format mit Fokus auf die direkte Nachbarschaft. Am 14. und 15. Februar lädt der Bauträger in die Pastorstraße 28, 1210 Wien, ein und zeigt moderne Eigentumswohnungen sowie weitere Projekte im Grätzl.

Mit der Grätzlberatung setzt der Premium-Bauträger Glorit auf ein neuartiges Besichtigungsformat. Interessierte erhalten nicht nur Einblick in ein konkretes Wohnprojekt, sondern auch in weitere Immobilien und Hotspots der unmittelbaren Umgebung – auf Wunsch inklusive persönlicher Besichtigung mit Verkaufsexpert:innen vor Ort.

Wohnen mit Grätzl-Fokus

Schauplatz der nächsten Grätzlberatung ist die Pastorstraße im 21. Wiener Gemeindebezirk. Dort wurden kürzlich 36 exklusive Eigentumswohnungen mit zwei bis fünf Zimmern fertiggestellt. Die Wohnflächen reichen von 52 bis 171 Quadratmetern und überzeugen durch moderne Architektur, durchdachte Grundrisse und hochwertige Ausstattung mit regionalen sowie internationalen Topmarken.

Wohnen in einem Glorit-Haus in Wien Floridsdorf © Glorit

Ruhige Lage trifft beste Infrastruktur

Die Lage verbindet ruhiges Wohnen in einer begrünten Gasse mit hervorragender Infrastruktur: Die U1 ist nur 500 Meter entfernt, die Schnellbahn rund 800 Meter. Damit ist sowohl der Alltag bestens organisiert als auch die Wiener Innenstadt rasch erreichbar.

Nachhaltigkeit und Komfort im Alltag

Terrassen, Eigengärten im Erdgeschoss sowie nachhaltige Energieversorgung durch Photovoltaik und Wärmepumpe sorgen für hohen Wohnkomfort. Eine Deckenkühlung bietet angenehme Temperaturen im Sommer, während eine hauseigene Tiefgarage mit extra breiten Stellplätzen und Kellerabteile das Angebot abrunden.

Wohnbeispiel im Top 34, Pastorstraße 28, 1210 Wien. © Glorit

Persönliche Besichtigung und Wohnbonus

Das Open House findet am 14. und 15. Februar 2026, jeweils von 10 bis 13 Uhr, statt. Treffpunkt ist Top 34, Pastorstraße 28, 1210 Wien. Besucher:innen können dabei eine individuelle Besichtigungstour durch weitere Glorit-Projekte in der Nachbarschaft starten und sich bei einem Immobilienkauf innerhalb von drei Monaten einen Wohnbonus von 3.000 Euro sichern.

