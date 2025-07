IMMOcontract: Wohnen im »City Garden« in Wien 23

Nachhaltiges Energiekonzept, moderne Ausstattung und perfekte Lage: Das Projekt City Garden im 23. Bezirk überzeugt mit Lebensqualität und Wohnkomfort auf allen Ebenen – provisionsfrei für Käufer.

Im 23. Wiener Gemeindebezirk entsteht mit dem Wohnprojekt City Garden ein zukunftsorientierter Lebensraum, der urbanes Wohnen mit naturnahem Flair vereint. Die Wohnanlage liegt eingebettet in eine gewachsene Infrastruktur und umgeben von Nahversorgern, Bildungseinrichtungen und Freizeitmöglichkeiten. Alles, was das tägliche Leben angenehm macht, ist nur wenige Schritte entfernt – vom Kindergarten bis zum Einkaufszentrum Riverside. Wer das Besondere sucht, findet es hier: Die unmittelbare Nähe zu Weingütern, Heurigen und Grünflächen macht „City Garden“ zu einem Ort, an dem sich die Stadt von ihrer entspannten Seite zeigt.

© IMMOcontract

Technologie der Zukunft – ist Standard

Nachhaltig. Ein besonderes Highlight des Projekts ist das innovative Energiekonzept, das auf Erdwärme und Photovoltaik setzt. Damit ist City Garden nicht nur nachhaltig, sondern auch kosteneffizient – und bietet zukunftssichere Lösungen für energieeffizientes Wohnen. Das spart nicht nur laufende Kosten, sondern schont auch Ressourcen und Umwelt.

Die Architektur überzeugt durch klare Linien und hochwertige Materialien. Im Inneren erwarten die Bewohner elegant ausgestattete Wohnungen ab 40 m², die durch moderne Grundrisse, durchdachte Raumaufteilung und helle Wohnbereiche bestechen.

Provisionsfrei in die eigenen vier WändeDer Verkauf erfolgt provisionsfrei für Käufer – ein zusätzlicher finanzieller Vorteil in einem anspruchsvollen Immobilienmarkt. Die Kaufpreise starten ab 249.000 Euro.Info: Ines Lirsch-Toifl, Tel. 0664/6000-8202, E-Mail: I.Lirsch@IMMOcontract.at, immocontract.at