× Kebap-Revolution am Karmelitermarkt

Ugi´s am Karmelitermarkt präsentiert Planted Döner, Wraps und Bowls ganz neu.



Hunderttausende Aufrufe auf TikTok, Instagram und 1.000 Google-Bewertungen mit 4,9 Sternen: Ugi´s am Karmelitermarkt 64 sind Wiens Könige in Sachen gegrilltes Hühnerfleisch, vegetarische und vegane Kebaps, Falafel & Co. Am Donnerstag, 20. März, folgt mit den veganen Döner-Taschen, einem Döner-Wrap und einer Döner-Bowl mit Huhnflavor von Planted der neueste Streich von Ugur Can Gülmez und - seit 2025 mit neuem Partner - Güler Serhat und dem Team Ugi´s.

© Robin Consult/Fellner ×

Die neuen Angebote bestehen aus 100% natürlichen Zutaten und sind frei von Konservierungsstoffen. Und das Beste: Für die ersten 100 Kunden gibt es Corn Ribs, das sind marinierte und frittierte Zuckermaisstreifen, gratis zu jedem Planted-Döner dazu.

"Planted"-Produkte für vollen Geschmack

© Robin Consult/Fellner ×

Das Ugi´s setzt bei seinen veganen Dönern-Varianten, Wraps und Bowls auf die Produkte von Planted. Das „Fleisch“ des Schweizer Startups ist geschichtetem Hühnerfleisch nachempfunden und bestehen aus Wasser, Erbsenprotein, Erbsenfasern, ist frei von Aroma- und Konservierungsstoffen, Soja, Gluten, Laktose und GVO-Bestandteilen. In Kombination mit dem täglich frisch gelieferten Brot der renommierten Bäckerei Prindl, den hausgemachten Saucen und dem sorgfältig ausgewählten, knackigen Gemüse verspricht Ugi´s ein Geschmackserlebnis, das dem von echtem Huhn um nichts nachsteht.

© Robin Consult/Fellner ×

Ugur Can Gülmez: "Das vegane Fleisch hat nicht nur den Biss, sondern auch den gleichen Geschmack wie echtes Huhn, verursacht aber kein Tierleid und einen weit geringeren ökologischen Fußabdruck. Mit einem Proteinanteil von 20g/100g und einer Einsparung von -29% Wasser und -85% CO2 gegenüber herkömmlichen Kebaps, ist es eine köstliche und umweltfreundliche Alternative zu Fleisch“.