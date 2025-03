Großkatze ist neuer Star in Schönbrunn

Ein neues Tigerweibchen soll die Männchen im Gehege zu Zuchtzwecken aufmischen. Die Gewöhnung erfolgt aber ganz behutsam.

Der Tiergarten Schönbrunn hat eine neue Bewohnerin: Ein junges Sibirisches Tiger-Weibchen aus dem niederländischen AquaZoo Leeuwarden ist Mitte Februar in Wien angekommen.

Nach Kistentraining in der Heimat neue Jungs erschnuppert

„Das Weibchen wurde im Juni 2023 geboren. Im Rahmen des Europäischen Erhaltungszuchtprogramm wurde es als neue Partnerin für unser Männchen ausgewählt, das 2021 aus dem Zoo Lissabon zu uns gekommen ist“, erklärt Tiergartendirektor Dr. Stephan Hering-Hagenbeck. Die Übersiedlung des Weibchens wurde über Monate vorbereitet: Im AquaZoo durchlief die Tigerin ein spezielles Kistentraining, damit der Transport möglichst entspannt abläuft. In den ersten Wochen im Tiergarten Schönbrunn war sie für die Besucherinnen und Besucher nicht sichtbar. „Uns war es wichtig, dass sich das Tier zunächst an die neue Umgebung, Tagesabläufe, Gerüche etc. gewöhnen konnte. Dabei kam es auch zum ersten Sicht- und Witterungsaustausch mit den beiden anderen Tigern. Da Tiger Einzelgänger sind, sind wir hier sehr behutsam vorgegangen.“

Keine Nachkommen von der älteren Vorgängerin

Mittlerweile erkundet die junge Tigerin bereits die Außenanlage und ist dort nun auch für die Besucherinnen und Besucher zu sehen. Die Zusammenführung der beiden Tiger erfolgt ebenfalls ohne jeglichen Zeitdruck. Je nach Verhalten der Tiere wird der Zeitpunkt für den nächsten Schritt sorgfältig abgewogen. Auch die bisherige Tigerin wird im Tiergarten bleiben und hier ihren Lebensabend verbringen. Sie wurde 2008 im Tiergarten Schönbrunn geboren und hat damit bereits ein hohes Alter für Tiger erreicht. Vermutlich war das fortgeschrittene Alter auch der Grund, warum die Zucht mit ihr leider nicht erfolgreich war. Nun gibt es mit der neuen Partnerin neue Hoffnung auf Nachwuchs. Hering-Hagenbeck: „Der Sibirische Tiger ist stark gefährdet. Durch die koordinierte Zucht leisten wir einen wichtigen Beitrag zum Erhalt der Art. Wenn das junge Tiger-Paar bei uns Nachwuchs bekommt, stärkt das die genetische Vielfalt der Reservepopulation in zoologischen Gärten weltweit.“