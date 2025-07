"Kickerl" für Wiener Frauenhäuser in der Ottakringer Brauerei

Beim Promi-Riesenwuzzler und Bierkistlsingen in der Ottakringer Brauerei setzen Wiener Promis rund um Marco Pogo, Billie Steirisch und Roman Gregory ein Zeichen gegen Gewalt an Frauen.

Am Mittwoch, den 2. Juli, steigt in der Ottakringer Brauerei ein ganz besonderes Event. Bei hochsommerlichen Temperaturen laden Irena Blagojevic und Roman Gregory zum "Mini Band Fußball Cup Kickerl" ein. Am Programm stehen ab 17:30 Uhr ein Promi-Wuzzlerturnier und das legendäre Bierkistlsingen. Den musikalischen Ausklang liefert ein DJ-Set ab 22 Uhr.

Irena Blagojevic und Roman Gregory © Roland Rudolph

Beim Promi-Riesenwuzzler treten heimische Musik- und Kunstschaffende als lebende Spielfiguren gegeneinander an. Nach dem Prinzip des klassischen Tischfußballs – nur in Lebensgröße – sind die Teilnehmenden an Schubstangen befestigt und können sich nur seitwärts und gleichzeitig mit ihren jeweiligen Teams bewegen. Mit dabei sind unter anderen Marco Pogo (Turbobier), Billie Steirisch, Roman Gregory (Alkbottle), Chip & Dale, Leo Aberer, Fanni und viele mehr.

Billie Steirisch © Florian Lehner

"Mit dem Riesenwuzzler und dem legendären Bierkistlsingen feiern wir Teamgeist, Vielfalt und gesellschaftliche Verantwortung – und sammeln Spenden für den guten Zweck. Der gesamte Erlös aus dem Bierverkauf geht direkt und vollständig an die Wiener Frauenhäuser und White Ribbon Österreich. Das ist unser klares Versprechen – und der Kern unseres Engagements", erklärt Initiatorin Irena Blagojevic.

Marco Pogo © Red Ring Shots/Daniel Widner

Promi-Stimmen

Roman Gregory, Initiator Band Fußball Cup: "Beim BFC geht’s immer um mehr als Tore und Töne – wir zeigen, dass man mit einem Kickerl, einer Gitarre und einer vollen Bierkiste gemeinsam viel bewegen kann. Und wenn am Ende ein bisschen Hoffnung und Hilfe übrigbleibt, dann haben wir schon gewonnen."

© Roland Rudolph

Romeo Bissuti, White Ribbon Österreich: "Nur gemeinsam – Frauen und Männer, Zivilgesellschaft und Unternehmen – können wir ein Ende von Gewalt gegen Frauen erreichen."

Julia Brož, Wiener Frauenhäuser: "Wir freuen uns sehr über die tolle und großzügige Unterstützung des Band Fußball Cups und der Ottakringer Brauerei, die auch heuer im Rahmen des Bierkistlsingens weitergeführt wird. Charity-Events wie diese unterstützen gewaltbetroffene Frauen und Kinder nicht nur direkt durch finanzielle Spenden sondern schaffen Aufmerksamkeit und ein Bewusstsein für die Problematik von Gewalt gegen Frauen."