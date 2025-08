Kunst trifft Komfort: Wohnen ›Am schönen Platz‹ in Wien 10

IMMOcontract: Der Multimedia-Künstler André Heller gestaltet die Außenräume – ein Wohnprojekt wie aus einem Traum.

Grüner wird’s nicht – und schöner auch kaum. In Favoriten, Wiens 10. Bezirk, entsteht ein Wohnprojekt der Extraklasse: „Am schönen Platz“ heißt das Ensemble – und der Name ist hier Programm. Die C&P Immobilien AG und die S+B Gruppe schaffen gemeinsam mit Multikünstler André Heller ein Wohnerlebnis, das Architektur, Natur und Kunst auf einzigartige Weise verbindet.

Ein Wohnerlebnis, das Architektur, Natur und Kunst verbindet und für das Multikünstler André Heller verantwortlich zeichnet. © S+B Gruppe

Wohnen wie in einem Kunstwerk

Das Herzstück des Projekts: Der von Heller gestaltete Außenraum. Statt Betonwüste erwartet die Bewohnerinnen und Bewohner ein lebendiges Gesamtkunstwerk. Die Promenade windet sich wie ein Fluss durch das Gelände, mal schmal, mal weit, mal Platz zum Spielen, mal Oase der Stille. Sie mündet im traumhaften „Marokkanischen Platz“ – mit Glashäusern, Brunnen, Mosaikböden und mediterraner Vegetation, die an Marrakesch erinnern. „Ein Stück meiner Seele, meiner ANIMA, wollte ich hier pflanzen“, sagt Heller. Und das ist ihm gelungen – wer hier wohnt, lebt zwischen Traum, Natur und Gestaltung.

© S+B Gruppe

Modernes Wohnen mit mediterranem Flair

Die Wohnungen selbst? Zwischen 30 und 112 m², viele mit Balkon, Terrasse oder Eigengarten – selbstverständlich provisionsfrei. An der Fassade wachsen Pflanzen bis zum Dach, das mit einem Kräutergarten nach Hildegard von Bingen krönt. Innen überrascht ein grüner Moos-Aufzug, außen sorgen Lichtbänder und indirekte Balkonbeleuchtung für stimmungsvolle Abende. Das Gebäude vereint stilistische Geradlinigkeit mit mediterraner Lebensart – reduziert, aber niemals kühl. Sondern warm, wohltuend, wohnlich.

Technik, die mitdenkt

Auch technisch ist alles auf dem neuesten Stand: Das Heiz- und Temperierungssystem mit Betonkernaktivierung passt sich automatisch dem Wetter an. Dazu: elektrisch steuerbare Außenjalousien, hochwertiges Feinsteinzeug aus Italien und Eichenparkett von Scheucher, wählbar in vier Varianten.

Citynah & naturverbunden

Die Lage? Ideal: In der Laxenburger Straße 151 B in Favoriten – ruhig, grün und doch bestens angebunden. Kindergärten, Schulen, Einkaufsmöglichkeiten und Parks sind in unmittelbarer Nähe. Und mit dem Rad oder den Öffis ist man in wenigen Minuten mitten im Stadtzentrum.

Wer auf der Suche nach einer besonderen Immobilie ist – nicht nur zum Wohnen, sondern zum Leben, Fühlen und Genießen – der ist „Am schönen Platz“ genau richtig.

Fakten zum Projekt „Am schönen Platz“ – Bauteil 5:

• 60 Anlegerwohnungen von 30 bis 38 m²

• Kaufpreis ab € 335.000

• Fertigstellung: voraussichtlich 2025

• Jede Wohnung mit Freifläche

• Effizientes Heizsystem, hochwertigste Ausstattung

• provisionsfreier Verkauf

• Begrünte Dächer, Glashäuser, Brunnen, Duftgärten

• Kunstvolle Außenraumgestaltung von André Heller

Info: Jetzt vormerken – bevor alle Wohnungen vergeben sind! Der Kaufpreis für eine Wohnfläche ab 37 m2 startet bei 335.000 Euro. Vereinbaren Sie einen Beratungstermin: Tsvetilena Galabinova, Tel. 0664/ 6000 8196, E-Mail: T.Galabinova@IMMOcontract.at, www.IMMOcontract.at