Kunsthalle Wien zeigt Ausstellung zu Ibrahim Mahama

Der ghanaische Künstler widmet sich der Kolonialgeschichte: "Ich mache Kunst nicht nur für Menschen, sondern für das gesamte Ökosystem."

Die Last des Tragens auf dem Kopf und die Last der Geschichte in den Köpfen: In seiner Ausstellung "Zilijifa" bringt der ghanaische Künstler Ibrahim Mahama in der Kunsthalle Wien zwei für sein Land prägende Aspekte auf einen Nenner. So hat er nicht nur 5000 Blechschüsseln gesammelt, mit denen Frauen in Ghana Waren transportieren, sondern auch eine ganze Lokomotive entkernt und nach Wien geschafft, um anhand des Eisenbahnnetzes in Ghana an die Kolonialgeschichte zu erinnern.

Schienennetz als Erinnerung an Kolonialzeit

"Meine ganze Kindheit lang habe ich keinen einzigen Zug gesehen, obwohl in der Nähe eine stillgelegte Bahnstrecke verlief", erzählte der 1987 in Tamale geborene Konzept- und Objektkünstler am Dienstag bei der Presseführung. Gebaut wurde das Schienennetz Ende des 19. Jahrhunderts unter der britischen Kolonialherrschaft, um den Süden der Goldküste (heute Ghana) mit anderen britischen Kolonien in der Region zu verbinden. Was im Norden des Landes, wo Mahama lebt, geblieben ist, sind die nutzlos gewordenen Schienen, die an die Zeit der Kolonialherrschaft bis zur Unabhängigkeit 1957 erinnern.

© Ibrahim Mahama

© Ibrahim Mahama

In der Ausstellung finden sich nicht nur massive Holzschwellen, auf denen großformatige Fotografien thronen, auch die Bilderrahmen hat Mahama aus Resten von Schienen konstruiert. Auf den farbenprächtigen Fotos sind von zahlreichen übereinandergestülpten Schüsseln ("Headpans") verdeckte Frauen zu sehen, an der gegenüberliegenden Wand findet sich eine Installation aus 125 Röntgenbildern, die die vom schweren Tragen deformierten Wirbelsäulen von ghanaischen Frauen zeigen. In der Mitte des Ausstellungsraums führt er die Auseinandersetzung mit Last in einer imposanten Installation zusammen: 5.000 übereinandergestülpte ausrangierte Schüsseln bilden einen langen Gang, über dem eine ausgeschlachtete deutsche Lokomotive aus den 1950er-Jahren zu schweben scheint.

Schüsseln mit Geschichte

"Frauen tragen im Laufe ihres Lebens in diesen Schüsseln Gewichte, die in etwa jenem dieser Lokomotive entsprechen", erläuterte der Künstler. In einer Videoinstallation sind einige der Frauen zu sehen, die die jeweiligen Geschichten ihrer Schüsseln erzählen. Schließlich werden darin nicht nur Waren zum Markt transportiert, sondern auch Feuerholz gesammelt, Öl zubereitet, Kinder gebadet oder auch gekocht. Jene Aktion, in denen die Frauen ihre geschichtsträchtigen Schüsseln gegen neue, glänzende Schüsseln austauschen konnten, ist in einem anderen Film zu sehen, der auf einer langen Leinwand im Rahmen einer Fünf-Kanal-Videoarbeit parallel zu Videos des Transports der Lokomotive läuft.

Das im Laufe seines künstlerischen Lebens gesammelte Material stellt Mahama in seinem Atelier im Norden Ghanas aus, das er 2014 mit dem Geld für sein erstes verkauftes Werk aufbaute und in den vergangenen Jahren auf rund 80 Hektar ausgebaut hat und das der lokalen Bevölkerung als Ausstellungs- und Workshopraum zur Verfügung steht.

Kunst zwischen Schafen und Ziegen

Jene Gebäude, die auf den umliegenden Grundstücken standen, hat Mahama in sein Projekt integriert: "Wenn es dort eine Farm gab, wird diese jetzt als Teil des künstlerischen Prozesses weiter als Farm betrieben, wenn es eine Schule war, wird das Lernen nun zum künstlerischen Prozess", so der Künstler. "In meinem Atelier gibt es auch Schafe und Ziegen." Nachsatz: "Ich mache Kunst nicht nur für Menschen, sondern für das gesamte Ökosystem."