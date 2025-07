Magic Mermaids im Huma Eleven: Gratis-Erlebnis-Ausstellung für die ganze Familie

Ein Sommerferien-Highlight in Wien Simmering: Fantasievolle Unterwasserwelt zum Staunen und Entdecken

© Robert Fritz

Wer auf der Suche nach einem spannenden Sommerferien-Tipp für die ganze Familie ist, wird im Einkaufszentrum Huma Eleven in Wien 11 fündig. Ab sofort verwandelt sich das beliebte Shopping-Center in eine traumhafte Unterwasserwelt voller Magie und Fantasie.

© Robert Fritz

Magische Unterwasserwelt mit Meerjungfrauen & Schmetterlingen

In der Ausstellung erwarten die Besucher leuchtende Meerjungfrauen, farbenfrohe Schmetterlinge und zauberhafte Fantasiewesen, die in einer eindrucksvoll gestalteten Kulisse zum Leben erweckt werden. Das liebevoll inszenierte Erlebnis eignet sich perfekt für Familien, die auf der Suche nach einem kostenlosen Ausflugsziel in Wien sind.

© Robert Fritz

VR-Highlight jedes Wochenende

Ein ganz besonderes Highlight ist das Virtual-Reality-Erlebnis, das jeden Freitag und Samstag angeboten wird. Tauchen Sie ein in die virtuelle Welt der Meerjungfrauen und erleben Sie das Gefühl, selbst Teil der geheimnisvollen Tiefsee zu sein – ein Erlebnis, das Kinder und Erwachsene gleichermaßen begeistert.

Öffnungszeiten VR-Erlebnis:

• Freitag, 18. Juli: 11 bis 18 Uhr

• Samstag, 19. Juli: 10 bis 17 Uhr

• Freitag, 25. Juli: 11 bis 18 Uhr

• Samstag, 26. Juli: 10 bis 17 Uhr

• Freitag, 1. August: 11 bis 18 Uhr

• Samstag, 2. August: 10 bis 17 Uhr

Das VR-Erlebnis ist gegen eine Spende von 2 Euro erlebbar. Der Reinerlös kommt den Schmetterlingskindern zugute. Weitere Infos: www.huma-eleven.at