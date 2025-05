Muttertag: Wiener geben 60 Millionen für Geschenke aus

Laut WKO-Umfrage kauft die Mehrheit der Wiener Last-Minute-Geschenke für den Muttertag.

Am 11. Mai ist Muttertag. Dabei handelt es sich nicht "nur" um ein Familienfest, sondern um einen starken wirtschaftlichen Impulsgeber für den Wiener Handel - mit einem prognostizierten Umsatz von 60 Millionen Euro. Rund 62 Euro geben die Wiener heuer durchschnittlich für Muttertagsgeschenke aus, 2 Euro mehr als im Vorjahr.

Laut einer aktuellen Befragung der Wirtschaftskammer Wien gemeinsam mit dem Forschungsinstitut KMU Forschung Austria befinden sich 64 Prozent der Wiener im Schenkwahn. Konkret wollen 77 Prozent ihrer eigenen Mutter eine Freude machen. Auch die eigene Partnerin (24 Prozent) sowie die Schwiegermutter (16 Prozent) werden an diesem Tag gerne mit einer Aufmerksamkeit überrascht.

Die Wiener Handelsobfrau Margarete Gumprecht rechnet auch heuer wieder mit einem guten Muttertagsgeschäft: "Die leicht verbesserte Konsumstimmung spiegelt sich in den gestiegenen Ausgaben pro Kopf wider. Vor allem der stationäre Handel verbucht am Muttertag starke Verkaufszahlen." Spannend in Zeiten der Digitalisierung: Die große Mehrheit besucht Geschäfte vor Ort (84 Prozent) - ein klarer Impuls für die lokale Wirtschaft.

Geschenke werden kurzfristig besorgt

Rund 80 Prozent der Befragten gaben an, ihre Geschenke diese Woche oder gar erst am Muttertag selbst zu besorgen. "Viele Blumengeschäfte werden kommenden Sonntag aufsperren, denn Last-Minute-Käufe sind am Muttertag üblich. Für den Blumenhandel und die Floristen zählen die Tage vor dem Muttertag neben dem Valentinstag zu den umsatzstärksten Zeiten des Jahres", so Gumprecht. Auch der Lebensmittel- und Süßwarenhandel, Drogerien, Parfümerien und der Schmuckhandel würden profitieren. "Die Wiener Geschäfte bieten viele Geschenkideen und helfen fachkundig und liebevoll, das richtige Präsent zu finden", ergänzt die Handelsobfrau.

Beliebtestes Muttertagsgeschenk sind nach wie vor Blumen: Laut Umfrage wollen knapp die Hälfte (47 Prozent) am 11. Mai einen Blumenstrauß oder eine Pflanze überreichen. Auch Süßigkeiten wie Schokolade und Pralinen (29 Prozent) sowie Restaurantbesuche (17 Prozent) werden gerne verschenkt. Schmuck oder Gutscheine für gemeinsame Erlebnisse wie Urlaube, Kino- oder Theaterbesuche werden von jeweils 12 Prozent überreicht.