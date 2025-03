Nächste Luxus-Marke öffnet am Wiener Graben

Michael Kors hat sich eine neue Nobel-Adresse gesucht.

Ab Mai firmiert eine weitere Adresse für Fashion-Victims am Graben: Die Luxusmarke Michael Kors übersiedelt vom Kohlmarkt und eröffnet den neuen Flagship-Store am Graben 12.

Hoffnung auf Touristen aus dem In- und Ausland

Das Geschäft wird sich über eine Gesamtfläche von 490 m² auf zwei Ebenen erstrecken. Das Unternehmen hofft mit der Übersiedlung von der starken Frequenz zahlreicher internationaler und heimischer Gäste in der Einkaufsstraße profitieren zu können. Michael Kors ergänzt das bestehende Luxusangebot am Graben und profitiert von der hochkarätigen Nachbarschaft renommierter Labels. Seitens des Vermittlers Otto Immoblien sieht man die Ansiedlung der Marke am Graben als Zeichen für das weitere Wachstum der Luxusmeile.