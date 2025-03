Das sind die schönsten Trend-Kleider für Hochzeitsgäste

Die Hochzeitssaison 2025 ist da – doch was zieht man als Gast an, ohne der Braut die Show zu stehlen? Von fließendem Satin über moderne Blumenprints bis hin zu raffinierten Cut-outs: Diese Kleider-Trends sorgen für den perfekten Look.

Die Hochzeitssaison ist da, und damit die alljährliche Style-Frage: Was ziehe ich an? Denn seien wir ehrlich – eine Hochzeit ist kein normales Event. Hier geht es um große Gefühle, rauschende Feiern und natürlich: den perfekten Look! Damit Sie sich keine Styling-Fauxpas leisten, haben wir die angesagtesten Kleidertrends für Hochzeitsgäste 2025 für Sie zusammengestellt. Die neuen Kleider-Trends für Hochzeitsgäste 1. Fließende Eleganz: Satin & Seide Seidige, fließende Stoffe sind the Trend für Hochzeitsgäste 2025. Ob als Slipdress, Midikleid oder mit Wasserfall-Dekolleté – Satin sorgt für mühelosen Chic. Besonders angesagt: Pastelltöne oder kräftige Farben wie Smaragdgrün und Royalblau. Lesen Sie auch Styling-Tipps für den Frühling 2025: Die schönsten Übergangslooks Der Frühling klopft an die Tür – die ideale Gelegenheit, Ihre Garderobe aufzufrischen! Sie fragen sich, welche Trends im Frühling 2025 angesagt sind oder wie Sie bei wechselhaftem Wetter trotzdem stylisch bleiben? Hier kommen die besten Tipps und Inspirationen.

Paris Fashion Week: Wir wissen, wo Sie DIE Fashion-Trends nachshoppen können! Die Paris Fashion Week hat uns wieder mit den heißesten Trends versorgt – aber wie stylt man sie nach, ohne ein Vermögen auszugeben? Von Leo-Print bis Pastellfarben: Wir zeigen, welche Looks jetzt angesagt sind und wie man sie clever shoppen kann. 2. Modern Romance: Blumenprints neu gedacht 2025 sind Blumenprints alles andere als langweilig. Abstrakte Muster, Ton-in-Ton-Blüten oder 3D-Applikationen machen den Look modern und aufregend. Besonders schön: Blumenprints mit Ombré-Effekt. 3. Cut-outs & Asymmetrie für Mutige Kleider mit One-Shoulder-Schnitten, asymmetrischen Säumen oder raffinierten Cut-outs setzen 2025 moderne Akzente. Wichtig dabei: Die Balance halten! Ein Cut-out an der Taille? Perfekt! Ein Kleid, das mehr zeigt als verdeckt? Lieber für die nächste Beach-Party aufheben. 4. Farbtrends 2025 – was geht & was nicht Welche Farben sind dieses Jahr gefragt? Sanfte Töne wie Pistaziengrün, Lavendel, Puderrosa und Pfirsich dominieren die Hochzeitssaison. Wer es kräftiger mag, setzt auf edles Braun oder Kobaltblau. Weiß ist selbstverständlicher Weise Tabu, Schwarz ist zu trist und leuchtendes Rot ist auch ein Tabu. Trendkleider für Hochzeitsgäste 1/11

2/11

3/11

4/11

5/11

6/11

7/11

8/11

9/11

10/11

11/11 © Peek & Cloppenburg © Peek & Cloppenburg © Mango © Peek & Cloppenburg © Net-a-porter © Mango © Mango © Peek & Cloppenburg © Net-a-porter © Mango © Net-a-porter Ob Satin, Blumenprints oder moderne Cut-outs – erlaubt ist, was elegant aussieht und nicht nach Braut schreit.