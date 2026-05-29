Neues Café MAESTRA eröffnet im Q19

Mit dem neuen Café MAESTRA und dem neugestalteten Q19 SQUARE entsteht in Döbling ein neuer Treffpunkt für Genießer. Die große Eröffnung wird am Samstag, 30. Mai, mit Live-DJ, Kinderprogramm und Gastro-Glücksrad gefeiert.

Moderne Gastronomie, gemütliche Schanigärten und ein abwechslungsreiches Angebot machen das Q19 zum neuen Genuss-Hotspot im Grätzl. Mit der Eröffnung des Cafés MAESTRA und dem neugestalteten Vorplatz positioniert sich das Einkaufszentrum als kulinarischer Treffpunkt. Gemeinsam mit der neuen Terrasse von Little Garden sowie dem modernisierten Schanigarten von Felber entsteht ein vielseitiger Gastro-Mix für jede Tageszeit – vom schnellen Coffee-to-go bis zum entspannten Frühstück oder After-Work-Point. „Mit MAESTRA und dem neu gestalteten Vorplatz wird das Q19 noch stärker zum Treffpunkt im Grätzl. Wir freuen uns, unseren Besucherinnen und Besuchern damit neue Aufenthaltsqualität und ein erweitertes Genussangebot zu bieten“, erklärt Q19 Center-Manager Gernot Jung.

MAESTRA setzt auf Qualität und Gastfreundschaft

Hinter dem neuen Café stehen Anna und Christoph Heinrich, die mit MAESTRA einen modernen Wohlfühlort für den Alltag schaffen wollen. Das Konzept verbindet hochwertige Produkte mit entspannter Atmosphäre und einem bewusst kuratierten Angebot.

Auf der Speisekarte finden sich Frühstücksklassiker, frisches Gebäck und moderne Café-Gerichte. Angeboten werden unter anderem Croissants, Sauerteigbrote, Eggs Benedict, Croques, saisonale Salate sowie kleine „Alzerln“ für zwischendurch. Ergänzt wird das Sortiment durch Kaffeespezialitäten wie Flat White, Cold Brew und Matcha-Variationen.

Das Café richtet sich sowohl an Gäste, die nur kurz auf einen Kaffee vorbeischauen, als auch an Besucherinnen und Besucher, die länger verweilen möchten. www.q19.at/de

Buntes EröffnungsfestDie offizielle Eröffnung findet am Samstag, 30. Mai, von 9 bis 13 Uhr statt. Besucher erwartet ein vielseitiges Opening-Event mit Live-DJ und Saxophon, Gauklern, Kinderschminken sowie einem Gastro-Glücksrad mit Sofortpreisen.