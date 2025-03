Strauss' "Zigeunerbaron" feiert Premiere in woker Neufassung

Mit einem Libretto von Roland Schimmelpfennig und einer Rekomposition von der Musicbanda Franui ist ab morgen in Wien eine zeitgemäße Neufassung von Johann Strauss‘ "Der Zigeunerbaron" mit prominenter Besetzung zu sehen.

Am Dienstag, den 25. März, findet mit "Das Lied vom Rand der Welt oder Der Zigeunerbaron" die Premiere der ersten szenischen Eigenproduktion von Johann Strauss 2025 Wien - ein Unternehmen der Wien Holding - im MuseumsQuartier in der Halle E statt. Mit an Bord ist ein wahrer Superstar: Tobias Moretti glänzt in der Rolle des Zsupán.

© Victoria Nazarova ×

Darum geht's: Der junge Sandor Bárinkay kehrt nach Jahren der Heimatlosigkeit in das Land seiner Eltern zurück, um sich dort niederzulassen und sein Erbe anzutreten. Doch die unwirtliche Sumpflandschaft am Rand der Welt ist bereits besetzt. Zsupán, ein reicher Schweinezüchter, hat sich auf den Ländereien breit gemacht. Als Bárinkay seine Rechte bei Zsupán einfordert, finden die Männer prompt eine probate Lösung: die Heirat zwischen Bárinkay und Zsupáns Tochter Arsena. Heimlich anderweitig verliebt, verlangt Arsena mindestens einen Baron zum Gatten. Da erhält der zurückgewiesene Bárinkay unerwartet Hilfe von den dort ebenfalls ansässigen Stahlnomaden – Ausgestoßene, Marginalisierte der Gesellschaft –, die ihn zu ihrem "Baron" machen.

Heute inhaltlich kontroversiell

Strauss‘ 1885 uraufgeführte Erfolgsoperette "Der Zigeunerbaron" ist eines seiner musikalisch ambitioniertesten, zugleich aber sein heute inhaltlich kontroversiellstes Werk. Das so brisante Stück erfährt anlässlich des Jubiläumsjahres seines Komponisten eine musikalische wie literarische Überschreibung, die die darin enthaltenen Spannungsverhältnisse sichtbar macht und in einen heutigen Kontext stellt. Unsere Bearbeitung ist also kein Bruch mit Strauss, sondern eine Weiterführung seiner Ideen.

In der Neufassung von Roland Schimmelpfennig, einem der meistgespielten deutschsprachigen Gegenwartsdramatiker, wird die Geschichte rund um Besitz, Liebe, Krieg, gesellschaftliche Verhältnisse wie auch Selbstermächtigung gleichzeitig märchenhaft und desparat umgedeutet. Das für seinen unverwechselbaren Klang bekannte Tiroler Kammerensemble Musicbanda Franui wird – erweitert um acht Streicher – den beliebten Melodien von Strauss eine neue Dimension verleihen. So gibt es mit "Das Lied vom Rand der Welt oder Der Zigeunerbaron" ein Bühnenspektakel der Extraklasse zu erleben, das tief in der Tradition verwurzelt ist und doch ganz im Hier und Jetzt ankommt.