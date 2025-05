× Österreichs größte Offroadmesse rockt Tulln ab 23. Mai

Von 23. und 25. Mai 2025 wird Tulln zum Schauplatz der größten Offroadmesse Österreichs. Rund 15.000 Besucherinnen und Besucher sowie etwa 200 Aussteller aus 11 Ländern werden erwartet – ein Pflichttermin für Offroad-Liebhaber, Outdoor-Enthusiasten und Fans des Vanlife-Trends.

Geboten wird eine umfangreiche Ausstellung modernster Offroad-Fahrzeuge, Spezialumbauten, Vanlife-Ausstattungen und technische Innovationen für Abenteuer in unwegsamem Gelände. Die Messe richtet sich an ein breites Publikum – von erfahrenen Geländefahrern über Reiselustige bis hin zu Outdoor-Enthusiasten. Vertreten sind zahlreiche bekannte Namen aus der Branche, darunter Jeep Baschinger, Taubenreuther, easygoinc, Rockfoxx, Mastervolt, Camppass Offroad, Campwerk, Liontron und viele weitere.

© Allaradaustria ×

Breites Angebot an Produkten und Programmpunkten

Die Produktpalette reicht von hochwertigen Dachzelten und Absetzkabinen über Expeditionsfahrzeuge bis hin zu Spezialzubehör für Camping und Offroad-Touren. Besucherinnen und Besucher haben zudem die Möglichkeit, im eigens eingerichteten Camp-Bereich Produkte vor Ort zu testen oder das Messeerlebnis mit einem Aufenthalt unter freiem Himmel zu verbinden.

© Allradaustria ×

Cooles Rahmenprogramm mit Vorträgen und Konzerten

Ein Highlight der Veranstaltung sind die Vorträge renommierter Abenteurer und Offroad-Experten. Unter anderem werden Thomas Rahn, Friedl Swoboda, Felix Rupitsch und Andreas Piskorz über ihre Expeditionen und Erfahrungen in entlegene Regionen berichten. weitere Attraktionen: Tägliche Lagerfeuerplätze laden zum Austausch in entspannter Atmosphäre ein, und kulinarische Angebote aus verschiedenen Ländern sorgen für das leibliche Wohl. Am Freitag- und Samstagabend (23. und 24. Mai) beginnt das Abendprogramm jeweils um 18.15 Uhr mit einem Vortrag, gefolgt von kostenfreien Live-Konzerten – unter anderem mit einer ABBA-Revival-Band sowie der Blues Bros. Cooperation. Beginn der Konzerte ist jeweils um 20 Uhr.

Camp-Area bei derOffroad-Messe © Allradaustria ×

Info:Termin/ Preise: 23. - 25. Mai 2025Ort: Messegelände Tulln, Österreich1 Tagesticket: 15 Euro3 Tagesticket: 35 EuroKinder bis 12 Jahre freiCamp Area Stellplatz: ab 37,20 Euro für die gesamte Messedauerwww.allradaustria.at